Больше всего реформировать ВСУ требуют непригодные, вероятно фиктивно списанные и забронированные: СМИ

Больше всего о реформе армии рассказывают непригодные, вероятно, фиктивно списанные или забронированные блогеры, журналисты и активисты.

Мобилизация. Иллюстративное фото

Об этом пишут "Українські новини" со ссылкой на заявление движения "Честная мобилизация".

"Интересное наблюдение — больше всего о реформе ВСУ кричат те, кто не служит. Об усилении мобилизации — фиктивно списаны и забронированы. О ситуации на фронте — те, кто там никогда не был. Вы только вдумайтесь – украинских военных учат воевать и требуют изменений в ВСУ всевозможные блоггеры и активисты, которые ни разу не были на передовой”, — говорится в сообщении.

Журналисты отмечают, что это активист Виталий Шабунин, блогер Даниил Мокрик и журналист Юрий Николов.

"В частности, активист Виталий Шабунин, который, по данным ГБР, несколько лет "служил в киевских ресторанах", а затем легко списался вроде бы из-за "потери зрения", которая однако не мешает ему кататься по Киеву на новом авто. Блогер Даниил Мокрик, который хочет сражаться с уклонистами за ТЦК и посылает всех на фронт, но сам сделал отсрочку на основании справки еще времен СССР. "Обличитель коррупции" Юрий Николов — оформил себе отсрочку по уходу за больным родственником, после того как попал в ТЦК и был спасен другом из полиции, которого впоследствии задержали с оружием и кокаином из-за присвоения 13 млн вещественных доказательств", — цитируют журналисты заявление движения.

Также отметили главу Фонда DE JURE Михаила Жернакова и основателя Центра противодействия коррупции Ореста Рудого.

"Антикоррупционер" Михаил Жернаков — преподаватель-призрак, считался в вузе, но его никто там не видел. Чтобы получить отсрочку, он дал справку о работе преподавателем в Киевской школе экономики. Но директор КШЭ заявил, что это ложь. Основатель Центра противодействия коррупции Орест Рудый – в начале вторжения уехал за деньги за границу, а после назначения министром обороны друга своей жены Дарьи Каленюк, директора ЦПК, вернулся в Украину и получил отсрочку. И весь этот батальон ограниченно пригодных сейчас в Киеве пьет "латте на лавандовом" и рассказывает из ламповых студий ребятам в окопах, как надо воевать", — подчеркивают журналисты.

Отмечают, что блогеры и активисты делают из себя моральных авторитетов, но настоящий авторитет зарабатывается в окопах.

"Армии не нужны поучения от людей, которые собственным примером показали лишь одно — как избежать службы. Потому что когда списанные, забронированные и "отсроченные" начинают раздавать советы военным, это уже не о реформах. Это о лицемерии. И пока они строят из себя моральные авторитеты, настоящий авторитет зарабатывается не в телестудиях и соцсетях, а в окопах под обстрелами”, — говорится в сообщении.

Издание напомнило, что движение "Честная мобилизация" заявило о создании "Национального реестра уклонистов", где будут размещены досье на блогеров, антикоррупционных активистов, журналистов и других известных украинцев, уклоняющихся от службы в армии через различные схемы.