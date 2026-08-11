«Нас чекає колапс»: Ігор Терехов різко висловився щодо колишньої діяльності Михайла Федорова

Жорсткі методи мобілізації, пов'язані з насильницьким затриманням громадян та їхнім примусовим транспортуванням до військкоматів, провокують глибоку кризу довіри в українському суспільстві. Подібні дії представників територіальних центрів комплектування нівелюють авторитет як владних структур, так і Збройних Сил.

Ігор Терехов. Фото з відкритих джерел

На цьому публічно наголосив міський голова Харкова Ігор Терехов, ділячись думками під час відкритої дискусії з представниками місцевої молоді.

"До так званої "бусифікації" та систематичного порушення прав людини я ставлюся категорично негативно, — акцентував очільник міста. — Ці процеси буквально знищують віру людей у ЗСУ та загалом у власну державу. Переконаний, що кожен окремий інцидент подібного штибу має ставати об'єктом ретельного офіційного розслідування".

За словами мера, проблема вже досягла критичної межі й вимагає негайних системних змін у підходах до рекрутингу, які обіцяли впровадити раніше.

"Свого часу тодішній керівник оборонного відомства Михайло Федоров отримав пряму вказівку кардинально реформувати систему ТЦК, — нагадав Ігор Терехов. — Проте реальних результатів цієї реформи на сьогодні ми так і не побачили. Нам життєво необхідно викорінити такі ганебні випадки раз і назавжди, адже в іншому разі на нас чекає колапс. Наше суспільство вкрай стривожене, це питання є надзвичайно болючим".

Подальше ігнорування проблеми, на думку мера Харкова, є неприпустимим, тому держава має продемонструвати безкомпромісну реакцію на будь-які протиправні дії з боку воєнкомів.

"Те, що зараз відбувається під час таких затримань, — це справжній злочин, — резюмував Ігор Терехов. — Саме тому принципово важливо, щоб жодне правопорушення не пройшло повз увагу правоохоронців. Відповідь має бути максимально суворою: відкриття кримінального провадження, взяття під варту, судовий вирок і подальше відправлення винних на передову".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що співачка Оля Полякова категорично висловилася про мобілізацію в Україні.