«Нас чекає колапс»: Ігор Терехов різко висловився щодо колишньої діяльності Михайла Федорова

Жорсткі методи мобілізації, пов'язані з насильницьким
затриманням громадян та їхнім примусовим транспортуванням до військкоматів,
провокують глибоку кризу довіри в українському суспільстві. Подібні дії
представників територіальних центрів комплектування нівелюють авторитет як
владних структур, так і Збройних Сил.
Ігор Терехов. Фото з відкритих джерел
На цьому публічно наголосив міський голова Харкова Ігор
Терехов, ділячись думками під час відкритої дискусії з представниками місцевої
молоді.
"До так званої "бусифікації" та систематичного
порушення прав людини я ставлюся категорично негативно, — акцентував очільник
міста. — Ці процеси буквально знищують віру людей у ЗСУ та загалом у власну
державу. Переконаний, що кожен окремий інцидент подібного штибу має ставати
об'єктом ретельного офіційного розслідування".
За словами мера, проблема вже досягла критичної межі й
вимагає негайних системних змін у підходах до рекрутингу, які обіцяли
впровадити раніше.
"Свого часу тодішній керівник оборонного відомства Михайло
Федоров отримав пряму вказівку кардинально реформувати систему ТЦК, — нагадав
Ігор Терехов. — Проте реальних результатів цієї реформи на сьогодні ми так і не
побачили. Нам життєво необхідно викорінити такі ганебні випадки раз і назавжди,
адже в іншому разі на нас чекає колапс. Наше суспільство вкрай стривожене, це
питання є надзвичайно болючим".
Подальше ігнорування проблеми, на думку мера Харкова, є
неприпустимим, тому держава має продемонструвати безкомпромісну реакцію на
будь-які протиправні дії з боку воєнкомів.
"Те, що зараз відбувається під час таких затримань, — це
справжній злочин, — резюмував Ігор Терехов. — Саме тому принципово важливо, щоб
жодне правопорушення не пройшло повз увагу правоохоронців. Відповідь має бути
максимально суворою: відкриття кримінального провадження, взяття під варту,
судовий вирок і подальше відправлення винних на передову".
Нагадаємо, портал
"Коментарі" писав, що співачка Оля Полякова категорично висловилася про
мобілізацію в Україні.
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