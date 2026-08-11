«Нас ждет коллапс»: Игорь Терехов резко высказался по поводу прежней деятельности Михаила Федорова

Жесткие методы мобилизации, связанные с насильственным задержанием граждан и их принудительной транспортировкой в военкоматы, провоцируют глубокий кризис доверия в украинском обществе. Подобные действия представителей территориальных центров комплектования нивелируют авторитет как властных структур, так и вооруженных сил.

Игорь Терехов. Фото из открытых источников

Это публично подчеркнул городской голова Харькова Игорь Терехов, делясь мнениями во время открытой дискуссии с представителями местной молодежи.

"К так называемой "бусификации" и систематическому нарушению прав человека я отношусь категорически негативно, — акцентировал глава города. — Эти процессы буквально уничтожают веру людей в ВСУ и вообще в собственное государство. Убежден, что каждый отдельный инцидент подобного толка должен становиться объектом тщательного официального расследования".

По словам мэра, проблема уже достигла критического предела и требует немедленных системных изменений в подходах к рекрутингу, которые обещали ввести ранее.

"В свое время тогдашний руководитель оборонного ведомства Михаил Федоров получил прямое указание кардинально реформировать систему ТЦК, – напомнил Игорь Терехов. — Однако реальных результатов этой реформы сегодня мы так и не увидели. Нам жизненно необходимо искоренить такие позорные случаи раз и навсегда, ведь иначе нас ждет коллапс. Наше общество крайне встревожено, этот вопрос чрезвычайно болезненный".

Дальнейшее игнорирование проблемы, по мнению мэра Харькова, недопустимо, поэтому государство должно продемонстрировать бескомпромиссную реакцию на любые противоправные действия со стороны военкомов.

"То, что сейчас происходит во время таких задержаний, – это настоящее преступление, – резюмировал Игорь Терехов. — Именно поэтому принципиально важно, чтобы ни одно правонарушение не прошло без внимания правоохранителей. Ответ должен быть максимально строгим: открытие уголовного производства, заключение под стражу, судебный приговор и последующая отправка виновных на передовую".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что певица Оля Полякова категорически высказалась о мобилизации в Украине.