Наркобарон у золотій труні: як поховали одного з найнебезпечніших злочинців світу

У Мексиці відбувся один із найбільш обговорюваних похоронів останніх років. Засновника та лідера картелю CJNG (“Нове покоління Халіско”) Немесіо Осегеру Сервантеса, більш відомого як Ель Менчо, поховали у розкішній золотій труні. Церемонія пройшла в штаті Халіско – регіоні, який вважається головною територією впливу його кримінальної імперії. Про це повідомляє ВВС.

Ель Менчо пішов з життя – але його похорон перетворився на гучне шоу з музикою, охороною і золотом

59-річний наркобарон загинув наприкінці лютого під час спецоперації. За даними мексиканських силовиків, його намагалися затримати спецпідрозділи, але під час перестрілки між силовиками та охороною лідера картелю він був ліквідований. Ель Менчо багато років залишався одним із найбільш розшукуваних злочинців світу, а США оголошували нагороду до 15 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе його заарештувати.

Сам похорон перетворився на масштабну і водночас напружену подію. Через ризик заворушень територію навколо кладовища охороняли підрозділи Національної гвардії Мексики. До каплиці труну доставили під звуки традиційної музики ранчеро та наркокорідо – популярного в Мексиці жанру пісень, у яких часто оспівують життя і смерть наркобаронів.

Коли труну внесли до каплиці, пролунала композиція “El Muchacho Alegre” (“Веселий хлопець”), яка давно асоціюється з культурою наркокартелів.

Особливу увагу привернула саме золота труна, яка символізувала статус і багатство одного з найвпливовіших кримінальних босів країни. Похоронну церемонію прикрасили десятки гігантських квіткових композицій. Серед них була фігура півня – натяк на захоплення Ель Менчо півнячими боями, які в кримінальному середовищі вважаються символом сили і азарту.

Щоб доставити всі вінки, організаторам довелося використати п’ять вантажівок. Більшість букетів були підписані анонімно. Багато присутніх на церемонії приховували обличчя під масками, щоб уникнути ідентифікації.

Попри показну розкіш церемонії, сама могила виглядала несподівано скромно. На відміну від багатьох інших наркобаронів, для яких будують величезні мавзолеї, місце поховання Ель Менчо не має масштабних монументів.

Смерть лідера CJNG уже спричинила хвилю насильства. За даними мексиканських ЗМІ, після його загибелі члени картелю підпалювали автомобілі, перекривали дороги та провокували хаос у десятках міст, зокрема приблизно у 20 штатах країни.

Експерти попереджають: ліквідація такого впливового кримінального лідера рідко означає кінець картелю. Навпаки, вона часто запускає боротьбу за владу всередині організації.

CJNG за роки правління Ель Менчо перетворився на одну з найпотужніших наркоструктур світу, яка займається виробництвом і контрабандою наркотиків до США, Європи та інших регіонів.

Для влади Мексики його ліквідація стала важливим політичним сигналом. Президентка країни Клаудія Шейнбаум перебуває під сильним тиском Вашингтона, який вимагає посилити боротьбу з наркокартелями.

Втім, багато аналітиків переконані: смерть Ель Менчо може стати лише початком нової, ще жорсткішої боротьби за контроль над наркоринком Мексики.

Читайте також в "Коментарях", що "головна відьма України" Марія Тиха розповіла про свої стосунки з Єрмаком.