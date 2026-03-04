Наркобарон в золотом гробу: как похоронили одного из самых опасных преступников мира

В Мексике состоялось одно из самых обсуждаемых похорон последних лет. Основателя и лидера картеля CJNG (“Новое поколение Халиско”) Немессио Осегеру Сервантеса , более известного как Эль Менчо , похоронили в роскошном золотом гробу . Церемония прошла в штате Халиско – регионе, считающемся главной территорией влияния его криминальной империи. Об этом сообщает BBC.

Эль Менчо ушел из жизни – но его похороны превратились в громкое шоу с музыкой, охраной и золотом

59-летний наркобарон погиб в конце февраля во время спецоперации. По данным мексиканских силовиков, его пытались задержать спецподразделения , но во время перестрелки между силовиками и охраной лидера картеля он был ликвидирован. Эль Менчо много лет оставался одним из самых разыскиваемых преступников мира , а США объявляли награду до 15 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать.

Сами похороны превратились в масштабное и одновременно напряженное событие. Из — за риска беспорядков территорию вокруг кладбища охраняли подразделения Национальной гвардии Мексики . В часовню гроб был доставлен под звуки традиционной музыки ранчеро и наркокоридо – популярного в Мексике жанра песен, в которых часто воспевают жизнь и смерть наркобаронов.

Когда гроб внесли в часовню, прозвучала композиция "El Muchacho Alegre" ("Веселый парень") , которая давно ассоциируется с культурой наркокартелей.

Особое внимание привлек именно золотой гроб , который символизировал статус и богатство одного из самых влиятельных криминальных боссов страны. Похоронную церемонию украсили десятки гигантских цветочных композиций. Среди них была фигура петуха – намек на захват Эль Менчо петушиными боями , которые в криминальной среде считаются символом силы и азарта.

Чтобы доставить все венки, организаторам пришлось использовать пять грузовиков . Большинство букетов было подписано анонимно. Многие собравшиеся на церемонии скрывали лицо под масками , чтобы избежать идентификации.

Несмотря на показную роскошь церемонии сама могила выглядела неожиданно скромно. В отличие от многих других наркобаронов, для которых строят огромные мавзолеи, место захоронения Эль Менчо не имеет масштабных монументов .

Смерть лидера CJNG уже повлекла за собой волну насилия. По данным мексиканских СМИ, после его гибели члены картеля поджигали автомобили, перекрывали дороги и провоцировали хаос в десятках городов , в том числе примерно в 20 штатах страны.

Эксперты предупреждают: ликвидация такого влиятельного криминального лидера редко означает конец картеля . Напротив, она часто запускает борьбу за власть внутри организации.

CJNG за годы правления Эль Менчо превратился в одну из самых мощных наркоструктур мира , занимающуюся производством и контрабандой наркотиков в США, Европу и другие регионы.

Для власти Мексики его ликвидация явилась важным политическим сигналом. Президент страны Клаудия Шейнбаум находится под сильным давлением Вашингтона, который требует усилить борьбу с наркокартелями.

Впрочем, многие аналитики уверены: смерть Эль Менчо может стать лишь началом новой, еще более жесткой борьбы за контроль над наркорынком Мексики .

