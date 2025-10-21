logo_ukra

Нардепам уривається терпець: шоковані приниженням та порушенням прав людей
commentss НОВИНИ Всі новини

Нардепам уривається терпець: шоковані приниженням та порушенням прав людей

Народний депутат Разумков вказав, що свавілля у ТЦК - це системна проблема

21 жовтня 2025, 19:07
Скандали з ТЦК не вщухають. Випадки незаконного утримання, застосування сили працівниками терцентрі критикують і народні депутати. 

Нардепам уривається терпець: шоковані приниженням та порушенням прав людей

Народний депутат України Дмитро Разумков заявив, що свавілля у ТЦК — це вже не поодинокі випадки, а системна проблема, яка потребує парламентського контролю. Політик розповів про ситуацію в Тернопільському ТЦК, де понад добу незаконно утримували чоловіка з цукровим діабетом. За словами політика, чоловік, попри звільнення зі служби за станом здоров’я, їхав у Миколаїв, щоб пройти ВЛК та підписати контракт із бригадою, до якої мав офіційне відношення.

“Ми направили депутатський запит до Міноборони, Сухопутних військ, ДБР і прокуратури, щоб з’ясувати всі обставини та мати офіційні пояснення. Отримали відповідь від Тернопільського ТЦК. Очікувано — порушень не виявили. У “відписці” немає жодного пояснення, чому людину тримали понад добу, і як вона отримала позитивний висновок ВЛК після відмови проходити її в Тернополі”, — пояснив Разумков.

Політик заявив, що ініціює запрошення керівництва ТЦК області на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Вони мають публічно пояснити свої дії і відповісти на конкретні запитання.

“Це не просто один епізод — це симптом хворої системи, яка порушує права людей і руйнує довіру навіть у тих, хто готовий служити. Мобілізація не може перетворюватися на приниження. Якщо влада цього не розуміє — Парламент зобов’язаний нагадати!”, — наголосив народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як у терцентрі пояснили жахливі умови утримання мобілізованих у Києві. 




Джерело: https://t.me/Dmytro_Razumkov_official/4441
