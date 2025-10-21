Нардепам уривається терпець: шоковані приниженням та порушенням прав людей

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Скандали з ТЦК не вщухають. Випадки незаконного утримання, застосування сили працівниками терцентрі критикують і народні депутати.
ВРУ. Фото з відкритих джерел
Народний депутат України Дмитро Разумков заявив, що свавілля у ТЦК — це вже не поодинокі випадки, а системна проблема, яка потребує парламентського контролю. Політик розповів про ситуацію в Тернопільському ТЦК, де понад добу незаконно утримували чоловіка з цукровим діабетом. За словами політика, чоловік, попри звільнення зі служби за станом здоров’я, їхав у Миколаїв, щоб пройти ВЛК та підписати контракт із бригадою, до якої мав офіційне відношення.
Політик заявив, що ініціює запрошення керівництва ТЦК області на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Вони мають публічно пояснити свої дії і відповісти на конкретні запитання.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як у терцентрі пояснили жахливі умови утримання мобілізованих у Києві.