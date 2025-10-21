Нардепы теряют терпение: шокированы унижением и нарушением прав людей

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Скандалы с ТЦК не утихают. Случаи незаконного содержания, применения силы работниками в терцентре критикуют и народные депутаты.
ВРУ. Фото из открытых источников
Народный депутат Украины Дмитрий Разумков заявил, что произвол в ТЦК – это уже не единичные случаи, а системная проблема, требующая парламентского контроля. Политик рассказал о ситуации в Тернопольском ТЦК, где более суток незаконно удерживали мужчину с сахарным диабетом. По словам политика, мужчина, вопреки увольнению со службы по состоянию здоровья, ехал в Николаев, чтобы пройти ВЛК и подписать контракт с бригадой, к которой имел официальное отношение.
Политик заявил, что инициирует приглашение руководства ТЦК области на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады. Они должны публично объяснить свои действия и ответить на конкретные вопросы.
