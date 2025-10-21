Нардепы теряют терпение: шокированы унижением и нарушением прав людей

Скандалы с ТЦК не утихают. Случаи незаконного содержания, применения силы работниками в терцентре критикуют и народные депутаты.

ВРУ. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков заявил, что произвол в ТЦК – это уже не единичные случаи, а системная проблема, требующая парламентского контроля. Политик рассказал о ситуации в Тернопольском ТЦК, где более суток незаконно удерживали мужчину с сахарным диабетом. По словам политика, мужчина, вопреки увольнению со службы по состоянию здоровья, ехал в Николаев, чтобы пройти ВЛК и подписать контракт с бригадой, к которой имел официальное отношение.

"Мы направили депутатский запрос в Минобороны, Сухопутные войска, ДБР и прокуратуру, чтобы выяснить все обстоятельства и иметь официальные объяснения. Получили ответ от Тернопольского ТЦК. Ожидаемо – нарушений не выявили. В "отписке" нет никакого объяснения, почему человека держали более суток, и как он получил положительное заключение ВЛК после отказа проходить его в Тернополе", — пояснил Разумков.

Политик заявил, что инициирует приглашение руководства ТЦК области на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады. Они должны публично объяснить свои действия и ответить на конкретные вопросы.

"Это не просто один эпизод – это симптом больной системы, которая нарушает права людей и разрушает доверие даже у тех, кто готов служить. Мобилизация не может превращаться в унижение. Если власть этого не понимает – Парламент обязан напомнить!", — подчеркнул народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как в терцентре объяснили ужасные условия содержания мобилизованных в Киеве.



