Нардеп Власенко розніс видання "Дзеркало тижня": “Це відверта брехня!”

Народний депутат України, очільник Тимчасової слідчої комісії (ТСК) з розслідування корупції у правоохоронних та судових органах, Сергій Власенко, висловив звинувачення на адресу видання "Дзеркало тижня" у поширенні недостовірної інформації. За словами Власенка, медіа не лише подає упереджений і негативний образ діяльності комісії, але й систематично порушує основні журналістські стандарти.

Фото: з відкритих джерел

Власенко наголосив, що "Дзеркало тижня" у своїх матеріалах послуговується винятково точкою зору НАБУ, САП та ВАКС, ігноруючи інші сторони, що є особливо проблематичним на тлі того, що ТСК має повноваження перевіряти ефективність роботи цих антикорупційних органів. За словами депутата, у не менше трьох публікаціях та інтерв’ю видання навмисно висвітлювало діяльність комісії у негативному ключі, при цьому не звертаючись до представників ТСК за коментарями або поясненнями.

Спроба Власенка звернутися до головної редакторки "Дзеркала тижня" пані Мостової з проханням надати можливість ТСК викласти свою позицію зустрілася з відмовою. Йому запропонували написати авторську колонку, що він і зробив, опублікувавши її на сайті видання. Однак, редакція перед текстом додала власний коментар, в якому назвала позицію депутата маніпулятивною.

Власенко відзначив своє здивування через цей коментар, який містив звинувачення у нібито "тиску на ВАКС", критику компетенції комісії та інші безпідставні твердження. Він підсумував, що така практика є прикладом "журналістики по активістські" і, за його даними, навіть журналістики, яка здійснюється за гроші.

Нагадаємо, що Тимчасова слідча комісія Верховної Ради створена з метою розслідування можливих випадків корупції у всіх правоохоронних і судових органах України, зокрема в НАБУ, САП та ВАКС, що підкреслює важливість неупередженого та об’єктивного висвітлення її діяльності у ЗМІ.