Нардеп Власенко разнес издание "Зеркало недели": "Это откровенная ложь!"

Народный депутат Украины, глава Временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию коррупции в правоохранительных и судебных органах, Сергей Власенко, высказал обвинение в адрес издания "Зеркало недели" в распространении недостоверной информации. По словам Власенко, медиа не только представляет предвзятый и негативный образ деятельности комиссии, но и систематически нарушает основные журналистские стандарты.

Власенко подчеркнул, что "Зеркало недели" в своих материалах пользуется исключительно точкой зрения НАБУ, САП и ВАКС, игнорируя другие стороны, что особенно проблематично на фоне того, что ВСК имеет полномочия проверять эффективность работы этих антикоррупционных органов. По словам депутата, в не менее трех публикациях и интервью издание намеренно освещало деятельность комиссии в негативном ключе, при этом не обращаясь к представителям ВСК за комментариями или пояснениями.

Попытка Власенко обратиться к главному редактору "Зеркала недели" госпоже Мостовой с просьбой предоставить возможность ВСК изложить свою позицию встретилась с отказом. Ему предложили написать авторскую колонку, что он и сделал, опубликовав ее на сайте издания. Однако редакция перед текстом добавила собственный комментарий, в котором назвала позицию депутата манипулятивной.

Власенко отметил свое удивление из-за этого комментария, содержавшего обвинения в якобы "давлении на ВАКС", критике компетенции комиссии и другие безосновательные утверждения. Он подытожил, что такая практика является примером "журналистики по активистски" и, по его данным, даже журналистики, которая осуществляется за деньги.

Напомним, что Временная следственная комиссия Верховной Рады создана с целью расследования возможных случаев коррупции во всех правоохранительных и судебных органах Украины, в частности, в НАБУ, САП и ВАКС, что подчеркивает важность беспристрастного и объективного освещения ее деятельности в СМИ.