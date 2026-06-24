НАБУ збирає дані про засекречених співробітників СБУ в міністерствах та відомствах: запити Бюро розкритикували юристи та депутати

Національне антикорупційне бюро України направило до міністерств та держорганів листи з вимогою надати детальну інформацію про секретних співробітників СБУ, які забезпечують взаємодію та координацію з відповідними відомствами в межах контррозвідувальної діяльності. Про це свідчить текст листа НАБУ, який опублікував народний депутат, член парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Максим Бужанський.

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НАБУ просить у міністерств та відомств надати інформацію про співробітників СБУ за період із 2025 року до теперішнього часу. Йдеться про їхні прізвища, імена та по батькові, дати народження, військові звання, посади у державних органах, дати призначення та періоди перебування на посадах. Також Бюро запитує інформацію про посади, з яких ці особи були відряджені до державних органів із СБУ, а також перелік їхніх прав, обов’язків і повноважень. При цьому, ОДР (офіцер діючого резерву) СБУ часто — засекречений співробітник, який діє під прикриттям.

"Було б дуже складно розраховувати на успішну контррозвідувальну діяльність, якби інформація про співробітників СБУ з’ясовувалася, передавалася та оброблялася саме таким чином", — зазначив Бужанський.

За його словами, збір такої інформації під час війни може створювати ризики для діяльності спецслужби. Він наголосив, що СБУ виконує насамперед контррозвідувальні функції, тому інформація про її співробітників потребує особливого рівня захисту.

Парламентар також наголосив, що, за наявною в нього інформацією, ці запити не пов’язані з конкретним кримінальним провадженням. Відтак, на його думку, йдеться про незаконний збір даних.

Адвокат Олег Шрам, у свою чергу, заявив, що кожне кримінальне провадження має власний предмет розслідування та обставини, які підлягають доказуванню. За його словами, коли інформацію витребовують "килимовим способом", це може свідчити про відсутність конкретного предмета розслідування або про використання кримінального провадження для цілей, не передбачених законом. В даному випадку, виходячи з тексту запитів, кримінального провадження немає взагалі.

Запит підписаний заступником директора цього Бюро адвокат назвав повністю необґрунтованим: "Із змісту запиту неможливо встановити ані конкретну мету отримання інформації, ані належну правову підставу для її витребування. А якщо відсутня правова підстава для вимоги, то відсутній і обов’язок її виконувати" — звертає увагу юрист.

Такі дії, за словами Шрама, нагадують вже не антикорупційну, а розвідувальну діяльність. Не зрозуміло тільки в чиїх інтересах. Особливо гостро постає питання в час війни.

Критики дій НАБУ також звертають увагу на те, що незрозуміло, як саме зберігатиметься та використовуватиметься зібрана інформація, хто матиме до неї доступ і які механізми захисту застосовуватимуться щодо відомостей про співробітників спецслужби.

На їхню думку, якщо виникають питання до конкретних посадових осіб, правоохоронні органи можуть проводити перевірки в межах окремих проваджень, не збираючи масову інформацію про всіх співробітників СБУ.