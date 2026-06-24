НАБУ собирает данные о засекреченных сотрудниках СБУ в министерствах и ведомствах: запросы Бюро раскритиковали юристы и депутаты

Национальное антикоррупционное бюро Украины направило в министерства и госорганы письма с требованием предоставить подробную информацию о секретных сотрудниках СБУ, обеспечивающих взаимодействие и координацию с соответствующими ведомствами в рамках контрразведывательной деятельности. Об этом свидетельствует текст письма НАБУ, которое опубликовал народный депутат, член парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский.

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НАБУ просит у министерств и ведомств предоставить информацию о сотрудниках СБУ за период с 2025 года по настоящее время. Речь идет об их фамилиях, именах и отчествах, датах рождения, воинских званиях, должностях в государственных органах, датах назначения и периодах пребывания на должностях. Также Бюро запрашивает информацию о должностях, с которых эти лица были отправлены в государственные органы из СБУ, а также перечень их прав, обязанностей и полномочий. При этом ОГР (офицер действующего резерва) СБУ часто — засекреченный сотрудник, действующий под прикрытием.

"Было бы очень сложно рассчитывать на успешную контрразведывательную деятельность, если бы информация о сотрудниках СБУ выяснялась, передавалась и обрабатывалась именно таким образом", — отметил Бужанский.

По его словам, сбор такой информации во время войны может создавать риск для деятельности спецслужбы. Он подчеркнул, что СБУ выполняет прежде всего контрразведывательные функции, поэтому информация о ее сотрудниках нуждается в особом уровне защиты.

Парламентарий также подчеркнул, что, по имеющейся у него информации, эти запросы не связаны с конкретным уголовным производством. Следовательно, по его мнению, речь идет о незаконном сборе данных.

Адвокат Олег Шрам, в свою очередь, заявил , что каждое уголовное производство имеет свой предмет расследования и обстоятельства, подлежащие доказыванию. По его словам, когда информацию требуют "ковровым способом", это может свидетельствовать об отсутствии конкретного предмета расследования или использования уголовного производства для целей, не предусмотренных законом. В данном случае исходя из текста запросов уголовного производства нет вообще.

Запрос, подписанный заместителем директора этого Бюро, адвокат назвал полностью необоснованным: "Из содержания запроса невозможно установить ни конкретную цель получения информации, ни надлежащее правовое основание для ее истребования. А если нет правового основания для требования, то отсутствует и обязанность его выполнять" — обращает внимание юрист.

Подобные действия, по словам Шрама, напоминают уже не антикоррупционную, а разведывательную деятельность. Неясно только в чьих интересах. Особенно остро встает вопрос во время войны.

Критики действий НАБУ также обращают внимание на то, что непонятно, как именно будет храниться и использовать собранная информация, кто будет иметь к ней доступ и какие механизмы защиты будут применяться относительно сведений о сотрудниках спецслужбы.

По их мнению, если возникают вопросы к конкретным должностным лицам, правоохранительные органы могут проводить проверки в рамках отдельных производств, не собирая массовую информацию обо всех сотрудниках СБУ.