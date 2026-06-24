НАБУ собирает данные о засекреченных сотрудниках СБУ в министерствах и ведомствах: запросы Бюро раскритиковали юристы и депутаты

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Недилько Ксения
Национальное антикоррупционное бюро Украины направило в министерства и госорганы письма с требованием предоставить подробную информацию о секретных сотрудниках СБУ, обеспечивающих взаимодействие и координацию с соответствующими ведомствами в рамках контрразведывательной деятельности. Об этом свидетельствует текст письма НАБУ, которое опубликовал народный депутат, член парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский.
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НАБУ просит у министерств и ведомств предоставить информацию о сотрудниках СБУ за период с 2025 года по настоящее время. Речь идет об их фамилиях, именах и отчествах, датах рождения, воинских званиях, должностях в государственных органах, датах назначения и периодах пребывания на должностях. Также Бюро запрашивает информацию о должностях, с которых эти лица были отправлены в государственные органы из СБУ, а также перечень их прав, обязанностей и полномочий. При этом ОГР (офицер действующего резерва) СБУ часто — засекреченный сотрудник, действующий под прикрытием.
По его словам, сбор такой информации во время войны может создавать риск для деятельности спецслужбы. Он подчеркнул, что СБУ выполняет прежде всего контрразведывательные функции, поэтому информация о ее сотрудниках нуждается в особом уровне защиты.
Парламентарий также подчеркнул, что, по имеющейся у него информации, эти запросы не связаны с конкретным уголовным производством. Следовательно, по его мнению, речь идет о незаконном сборе данных.
Адвокат Олег Шрам, в свою очередь, заявил , что каждое уголовное производство имеет свой предмет расследования и обстоятельства, подлежащие доказыванию. По его словам, когда информацию требуют "ковровым способом", это может свидетельствовать об отсутствии конкретного предмета расследования или использования уголовного производства для целей, не предусмотренных законом. В данном случае исходя из текста запросов уголовного производства нет вообще.
Запрос, подписанный заместителем директора этого Бюро, адвокат назвал полностью необоснованным: "Из содержания запроса невозможно установить ни конкретную цель получения информации, ни надлежащее правовое основание для ее истребования. А если нет правового основания для требования, то отсутствует и обязанность его выполнять" — обращает внимание юрист.
Подобные действия, по словам Шрама, напоминают уже не антикоррупционную, а разведывательную деятельность. Неясно только в чьих интересах. Особенно остро встает вопрос во время войны.
Критики действий НАБУ также обращают внимание на то, что непонятно, как именно будет храниться и использовать собранная информация, кто будет иметь к ней доступ и какие механизмы защиты будут применяться относительно сведений о сотрудниках спецслужбы.
По их мнению, если возникают вопросы к конкретным должностным лицам, правоохранительные органы могут проводить проверки в рамках отдельных производств, не собирая массовую информацию обо всех сотрудниках СБУ.