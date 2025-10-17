НАБУ в найгірших традиціях "совка" 10 років "знущалося" з людини, а потім тихо закрило справу: Бюро потрібно розпускати, – експерт

Дії Національного антикорупційного бюро (НАБУ) нібито повторюють радянську тоталітарну практику та спрямовані на дестабілізацію системи держуправління. Діяльність Бюро, яке шкодить державі, потрібно припиняти. Про це заявив політичний експерт Олег Постернак, коментуючи справу проти ексміністра Андрія Пивоварського, яка тривала понад 10 років та днями була закрита за спливом строків давності.

Експерт закликав закрити НАБУ. Фото з відкритих джерел

"НАБУ в найгірших традиціях тоталітарного "совка" знущалося над невинуватою людиною протягом 10 років, а потім тихенько закрило справу. Бюро потрібно розпускати... Своєю діяльністю воно руйнує основи державного суверенітету та держмеханізм як такий. Тому що після дій Бюро – все менше бажаючих займати хоч якісь посади у державі", — написав експерт.

Він нагадав, що НАБУ звинувачувало ексміністра інфраструктури Андрія Пивоварського у тому, що він у 2015 році видав наказ, яким, начебто, завдав збитки державі. Через 10 років "знущань" з боку НАБУ та САП суд ухвалив рішення закрити справу за спливом термінів давності, зазначив Постернак.

"За десять років його родина (Пивоварського) пережила справжню травлю. Чого лише варте відоме у юридичних колах судове засідання, де Пивоварський мав просити суд не арештовувати банківський рахунок. З нього Андрій оплачував догляд за дитиною-інвалідом без слуху та зору. У відповідь на його прохання прокурори САП та детективи НАБУ розсміялися настільки голосно, що навіть лояльний до них суддя мав робити попередження", — обурився Постернак.

Експерт заявив, що в антикорупційних органів не вистачило духу виправдати ексміністра інфраструктури. За його словами, нібито "просто закрили справу", як наче нічого не відбулося.

"Виявляється, що антикорапшен може тебе тягати "обличчям по асфальту" 10 років, знущатися та тероризувати родину, знищувати репутацію. У цей же час витрачати мільйони бюджетних коштів на супровід кошмарення. А у підсумку – просто відскочити за відсутністю доказів. Не визнати невинуватим, а просто закрити справу. Хто відповість за це беззаконня? Хоч когось з детективів покарають?" — прокоментував він.

Постернак звернути увагу, що це не перший подібний приклад. За його словами, нещодавно було закрито справу проти українського виробника тепловізорів Archer.

"Унікально виробника продукції військового призначення під час війни просто б знищили, якби не широкий розголос та суспільний резонанс. Тому НАБУ змушене було відступити: визнали, що не знайшли жодного доказу незаконної діяльності Archer і просто закрили справу. Ніхто з детективів, які її фабрикували, не понесли відповідальності. Але оборонка України, яка веде масштабну війну на виживання, зазнала втрат", — повідомив Постернак.

На думку експерта, Україна має скористатися європейським досвідом виправлення помилок антикорупційних органів.

Як відомо, у Польщі на 1 травня 2026 року запланована ліквідація Центрального антикорупційного бюро (СВА), яке займалося розслідуваннями проти опонентів, вибірково відкривало справи та "зливало" інформацію.