НАБУ в худших традициях "совка" 10 лет "издевалось" над человеком, а потом тихо закрыло дело: Бюро нужно распускать, – эксперт

Действия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) якобы повторяют советскую тоталитарную практику и направлены на дестабилизацию госуправления. Деятельность Бюро, которое вредит государству, следует прекращать. Об этом заявил политический эксперт Олег Постернак, комментируя дело против экс-министра Андрея Пивоварского, которое длилось более 10 лет и на днях было закрыто по истечении сроков давности.

Эксперт призвал закрыть НАБУ. Фото из открытых источников

"НАБУ в худших традициях тоталитарного "совка" издевалось над невиновным человеком в течение 10 лет, а затем тихонько закрыло дело. Бюро нужно распускать... Своей деятельностью оно разрушает основы государственного суверенитета и госмеханизма как такового. Потому что после действий Бюро – все меньше желающих занимать хоть какие-нибудь должности в государстве", — написал эксперт.

Он напомнил, что НАБУ обвиняло экс-министра инфраструктуры Андрея Пивоварского в том, что он в 2015 году издал приказ, который, якобы, нанес ущерб государству. Через 10 лет "издевательств" от НАБУ и САП суд принял решение закрыть дело по истечении сроков давности, отметил Постернак.

"За десять лет его семья (Пивоварского) пережила настоящую травлю. Чего только стоит известное в юридических кругах судебное заседание, где Пивоварский должен был просить суд не арестовывать банковский счет. С него Андрей оплачивал уход за ребенком-инвалидом без слуха и зрения. В ответ по его просьбе прокуроры САП и детективы НАБУ рассмеялись настолько громко, что даже лояльный судья должен был делать предупреждение", — возмутился Постернак.

Эксперт заявил, что у антикоррупционных органов не хватило духа оправдать экс-министра инфраструктуры. По его словам, якобы "просто закрыли дело", как будто ничего не произошло.

"Оказывается, что антикорапшен может тебя таскать "лицом по асфальту" 10 лет, издеваться и терроризировать семью, уничтожать репутацию. В это же время тратить миллионы бюджетных средств на сопровождение кошмара. А в итоге – просто отскочить за отсутствием доказательств. Хоть кого-нибудь из детективов накажут?" – прокомментировал он.

Постернак обратить внимание на то, что это не первый подобный пример. По его словам, недавно было закрыто дело против украинского производителя тепловизоров Archer.

"Уникально производителя продукции военного назначения во время войны просто уничтожили, если бы не широкая огласка и общественный резонанс. Поэтому НАБУ вынуждено было отступить: признали, что не нашли доказательства незаконной деятельности Archer и просто закрыли дело. Никто из фабриковавших ее детективов не понесли ответственности. Но оборонка Украины, которая ведет масштабную войну на выживание, понесла потери", — сообщил Постернак.

По мнению эксперта, Украина должна воспользоваться европейским опытом устранения ошибок антикоррупционных органов.

Как известно, в Польше на 1 мая 2026 года запланирована ликвидация Центрального антикоррупционного бюро (СВА), которое занималось расследованиями против оппонентов, избирательно открывало дела и "сливало" информацию.