НАБУ підозрюють у шантажі та погрозах щодо експертів системи Мін'юсту для отримання «правильних» експертиз, – ЗМІ

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) може користуватися російським апаратним комплексом та підтасовувати результати експертиз за допомогою приватних експертів, послуги яких оплачуються державним коштом. Також детективи Бюро могли тиснути на експертів із системи Мінʼюсту для отримання "правильних" експертиз. Про це пишуть "Українські новини" з посиланням на юридичні ресури.

Коментуючи повідомлення про ймовірне використання експертами НАБУ російського обладнання та програмного забезпечення, журналісти повідомили, що це вже не перше порушення з боку Бюро.

"НАБУшники вже давно до проведення експертиз і отримання необхідних висновків залучають "своїх" приватних експертів, яким щедро оплачують послуги за рахунок державних коштів, підміняють висновки експертів довідками "спеціалістів", роль яких виконують самі детективи, регулярно використовують шантаж і погрози щодо експертів системи Мін'юсту з метою отримання "правильних" і "швидких" експертиз, із порушенням чинних методик і правил", – написали вони.

За словами ЗМІ, така "правоохоронна діяльність спрямована на моментальне бездоказове та публічне визнання людини винуватою у правопорушенні та відлученні від громадсько-політичної діяльності. Наслідком цього почасти є позбавлення свободи, повна суспільна дискредитація та подальша "штучна легалізація" провини такого фігуранта у ВАКС, йдеться у публікації.

Проте, за оцінками юристів, ситуація може погіршитися, якщо буде створено "незалежну" експертизу у структурі Антикорбюро.

"Зараз грантова мафія просуває черговий меседж про необхідність створення "незалежної" експертизи у структурі НАБУ, щоб усі призначені цим органом експертизи завершувалися необхідними для слідства висновками про докази вини фігурантів справ", – повідомляється у матеріалі.

У разі ухвалення відповідного законопроєкту, наголосили правники, буде зацементовано напрацьовані роками "схеми" отримання потрібних експертиз.

Як повідомлялося раніше, проводячи технічну експертизу аудіозапису проти народного депутата Юлії Тимошенко, НАБУ використало техніку з російським програмним забезпеченням. Про це вона заявила журналістам під час брифінгу за результатами судового розгляду справи.