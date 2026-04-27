НАБУ подозревают в шантаже и угрозах экспертов системы Минюста для получения «правильных» экспертиз, – СМИ

Недилько Ксения
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) может пользоваться российским аппаратным комплексом и подтасовывать результаты экспертиз с помощью частных экспертов, услуги которых оплачиваются за государственный счет. Также детективы Бюро могли давить на экспертов из системы Минюста для получения "правильных" экспертиз. Об этом пишут "Українські новини" со ссылкой на юридические ресурсы.
Комментируя сообщение о возможном использовании экспертами НАБУ российского оборудования и программного обеспечения, журналисты сообщили, что это уже не первое нарушение со стороны Бюро.
По словам СМИ, такая "правоохранительная деятельность направлена на моментальное бездоказательное и публичное признание человека виновным в правонарушении и отлучении от общественно-политической деятельности. Следствием этого отчасти является лишение свободы, полная общественная дискредитация и дальнейшая "искусственная легализация" вины такого фигуранта в ВАКС, отмечается в публикации.
Однако, по оценкам юристов, ситуация может ухудшиться, если будет создана "независимая" экспертиза в структуре Антикорбюро.
В случае принятия соответствующего законопроекта, подчеркнули юристы, будут зацементированы наработанные годами "схемы" получение нужных экспертиз.
Как сообщалось ранее, проводя техническую экспертизу аудиозаписи против народного депутата Юлии Тимошенко, НАБУ использовало технику с российским программным обеспечением. Об этом она заявила журналистам в ходе брифинга по результатам судебного разбирательства дела.