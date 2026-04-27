НАБУ подозревают в шантаже и угрозах экспертов системы Минюста для получения «правильных» экспертиз, – СМИ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) может пользоваться российским аппаратным комплексом и подтасовывать результаты экспертиз с помощью частных экспертов, услуги которых оплачиваются за государственный счет. Также детективы Бюро могли давить на экспертов из системы Минюста для получения "правильных" экспертиз. Об этом пишут "Українські новини" со ссылкой на юридические ресурсы.

Иллюстративное фото

Комментируя сообщение о возможном использовании экспертами НАБУ российского оборудования и программного обеспечения, журналисты сообщили, что это уже не первое нарушение со стороны Бюро.

"Набушники уже давно к проведению экспертиз и получению необходимых выводов привлекают "своих" частных экспертов, которым щедро оплачивают услуги за счет государственных средств, подменяют выводы экспертов справками "специалистов", роль которых выполняют сами детективы, регулярно используют шантаж и угрозы для экспертов системы Минюста с целью получения "правильных" и "скорых" экспертиз с нарушением действующих методик и правил", – написали они.

По словам СМИ, такая "правоохранительная деятельность направлена на моментальное бездоказательное и публичное признание человека виновным в правонарушении и отлучении от общественно-политической деятельности. Следствием этого отчасти является лишение свободы, полная общественная дискредитация и дальнейшая "искусственная легализация" вины такого фигуранта в ВАКС, отмечается в публикации.

Однако, по оценкам юристов, ситуация может ухудшиться, если будет создана "независимая" экспертиза в структуре Антикорбюро.

"Сейчас грантовая мафия продвигает очередной месседж о необходимости создания "независимой" экспертизы в структуре НАБУ, чтобы все назначенные этим органом экспертизы завершались необходимыми для следствия выводами о доказательствах вины фигурантов дел", – сообщается в материале.

В случае принятия соответствующего законопроекта, подчеркнули юристы, будут зацементированы наработанные годами "схемы" получение нужных экспертиз.

Как сообщалось ранее, проводя техническую экспертизу аудиозаписи против народного депутата Юлии Тимошенко, НАБУ использовало технику с российским программным обеспечением. Об этом она заявила журналистам в ходе брифинга по результатам судебного разбирательства дела.