НАБУ намагається зупинити конкурс у САП - член комісії заявив про тиск

Директор НАБУ Семен Кривонос намагається втрутитися в роботу комісії з відбору заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та виключити члена цієї конкурсної комісії адвоката Олексія Шевчука. Про це сам Шевчук заявив під час прес-конференції у Києві, заявивши що такі дії очільника НАБУ є незаконним втручання у конкурс та тиском.

У конкурсі до САП виник скандал

"Кривонос особисто підготував лист, повний медіа-фейків, щодо мене, як до публічного діяча, адвоката і незалежного члена комісії, яка відповідає за добір заступника керівника САП. Не перевірив всі факти, які визначені Верховним судом як недостовірна інформація і направив даний лист на голову комісії з відбору заступника керівника САП. Лист він підписав не як громадянин, а як керівник цілого органу, який відповідає за антикорупційну політику в країні, забувши, що він є обраним директором незалежного органу і несамостійним учасником цих правовідносин", — зауважив Шевчук.

Він назвав це втручанням у незалежність конкурсної комісії та загрозою для проведення конкурсу. Адвокат також наголосив, що такі дії Кривоноса містять не тільки ознаки кримінальних правопорушень, вони суперечать правилам адвокатської етики, несуть загрозу незалежності комісії як органу, який має формувати незалежну САП, і створюють візію повної безкарності очільника НАБУ.

Експерт з європейської інтеграції Андрій Левковець також заявив, що закон не передбачає повноважень директора НАБУ звертатися до конкурсних комісій щодо призначення або відбору посадовців. На його думку, такі дії виходять за межі повноважень керівника НАБУ.

Шевчук також зазначив, що інформація, наведена в листі, є недостовірною.

Його захисник Ярослав Куц заявив, що Верховний Суд уже поставив крапку в одній із ситуацій, на яку посилається керівник НАБУ, і не встановив підстав для притягнення Шевчука до дисциплінарної відповідальності.

Шевчук заявив, що звертатиметься щодо ситуації до представників Євросоюзу, СБУ та ДБР. Також він закликав парламентський комітет створити тимчасову слідчу комісію для перевірки обставин і мотивів дій керівництва НАБУ.