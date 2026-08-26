НАБУ пытается остановить конкурс в САП – член комиссии заявил о давлении

Директор НАБУ Семен Кривонос пытается вмешаться в работу комиссии по отбору заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и исключить члена этой конкурсной комиссии, адвоката Алексея Шевчука. Об этом сам Шевчук заявил во время пресс-конференции в Киеве, заявив, что такие действия главы НАБУ являются незаконным вмешательством в конкурс и давлением.

В конкурсе к САП возник скандал

"Кривонос лично подготовил письмо, полное медиа-фейков, в отношении меня как общественного деятеля, адвоката и независимого члена комиссии, отвечающей за отбор заместителя руководителя САП. Он не проверил все факты, которые Верховный суд признал недостоверной информацией, и направил данное письмо председателю комиссии по отбору заместителя руководителя САП. Письмо он подписал не как гражданин, а как руководитель целого органа, отвечающего за антикоррупционную политику в стране, забыв, что он является избранным директором независимого органа и несамостоятельным участником этих правоотношений", — отметил Шевчук.

Он назвал это вмешательством в независимость конкурсной комиссии и угрозой для проведения конкурса. Адвокат также подчеркнул, что такие действия Кривоноса содержат не только признаки уголовных правонарушений, они противоречат правилам адвокатской этики, несут угрозу независимости комиссии как органа, который должен формировать САП, и создают впечатление полной безнаказанности главы НАБУ.

Эксперт по европейской интеграции Андрей Левковец также заявил, что закон не предусматривает полномочий директора НАБУ обращаться в конкурсные комиссии по вопросам назначения или отбора должностных лиц. По его мнению, такие действия выходят за рамки полномочий руководителя НАБУ.

Шевчук также отметил, что информация, приведенная в письме, является недостоверной.

Его защитник Ярослав Куц заявил, что Верховный Суд уже поставил точку в одной из ситуаций, на которую ссылается руководитель НАБУ, и не установил оснований для привлечения Шевчука к дисциплинарной ответственности.

Шевчук заявил, что будет обращаться по поводу этой ситуации к представителям Евросоюза, СБУ и ГБР. Также он призвал парламентский комитет создать временную следственную комиссию для проверки обстоятельств и мотивов действий руководства НАБУ.



