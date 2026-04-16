На суддів, які ведуть справу Шабуніна про фіктивну службу, тиснуть його колеги-ухилянти, - «Чесна мобілізація»

17 квітня в Печерському районному суді Києва відбудеться підготовче засідання в кримінальному провадженні по обвинуваченню голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна в шахрайстві та ухиленні від військової служби. Однак його колеги різними способами намагаються завадити правосуддю – тиснуть на суддів, організовують інформатаки в ЗМІ тощо. Про це заявив активіст руху "Чесна мобілізація", ветеран російсько-української війни Олексій "Сталкер".

"Завтра в Печерському районному суді Києва відбудеться підготовче засідання в кримінальному провадженні по обвинуваченню голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна в шахрайстві та ухиленні від військової служби. Обвинувальний акт щодо Шабуніна прокурор направив в суд ще у 2025 році. Але весь цей час справу намагалися загальмувати. В тому числі, руками його захисників, які і зараз усіма способами намагаються завадити правосуддю – тиснуть на суддів, організовують інформатаки в ЗМІ та роблять багато іншого, щоб "врятувати рядового Шабуніна", — заявив активіст руху "Чесна мобілізація".

Він зазначив, що захисниками Шабуніна виступають його колеги – активісти, які також ухиляються від мобілізації за допомогою різних схем.

"Це вся та ж велика команда "професійних активістів", які організували собі та своїм близьким фейкові довідки про непридатність, або порішали бронь чи вістрочку. По суті такі ж шахраї, як і Шабунін. Зокрема, журналіст Юрій Ніколов, який, за даними ЗМІ, дав хабар поліцейському, щоб уникнути мобілізації. "Антикорупційний активіст" Михайло Жернаков, який за відкритими даними, надав ТЦК фейкову довідку про працевлаштування викладачем, щоб отримати бронювання. Директорка ЦПК Дар’я Каленюк, яка, за даними з відкритих джерел, спочатку вивезла за гроші чоловіка за кордон, а потім зробила йому "бронь" завдяки зв’язкам в Міноборони. Адвокатка Олена Щербань, чоловік якої, як пишуть медіа, вже 5 рік знаходиться в розшуку ТЦК, а брат після НАБУ забронювався на "Укрзалізниці". З цих "активістів" може назбиратися цілий підрозділ, який може очолити Шабунін", — написав "Сталкер".

Він нагадав, що, як встановили правоохоронці, Шабунін роками фіктивно значився на військовій службі, не покидаючи Києва. За цей час він нібито отримав понад 1 млн грн "бойових". Але його служба виявилася фейком, як і заяви про те, що він брав "участь в боях за Київ". В результаті ДБР повідомило Шабуніну про підозру щодо шахрайства та ухилення від військової служби. "Активісту" загрожує до 10 років в’язниці. Наразі йдуть судові процеси.