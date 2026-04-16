На судей, ведущих дело Шабунина о фиктивной службе, давят его коллеги-уклонисты, - «Честная мобилизация»

17 апреля в Печерском районном суде Киева состоится подготовительное заседание по уголовному производству по обвинению главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина в мошенничестве и уклонении от военной службы. Однако его коллеги разными способами пытаются помешать правосудию – давят на судей, организуют информатаки в СМИ и т.д. Об этом заявил активист движения "Честная мобилизация", ветеран российско-украинской войны Алексей "Сталкер".

Виталий Шабунин

"Завтра в Печерском районном суде Киева состоится подготовительное заседание по уголовному производству по обвинению главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина в мошенничестве и уклонении от военной службы. Обвинительный акт по Шабунину прокурор направил в суд еще в 2025 году. Но все это время дело пытались затормозить. В том числе, руками его защитников, которые и сейчас всеми способами пытаются помешать правосудию – давят на судей, организуют информатаки в СМИ и делают многое другое, чтобы "спасти рядового Шабунина", — заявил активист движения "Честная мобилизация".

Он отметил, что защитниками Шабунина выступают его коллеги – активисты, также уклоняющиеся от мобилизации с помощью различных схем.

"Это вся та же большая команда "профессиональных активистов", организовавших себе и своим близким фейковые справки о непригодности, или порешающих бронь или отметку. По сути, такие же мошенники, как и Шабунин. В частности, журналист Юрий Николов, который, по данным СМИ, дал взятку полицейскому во избежание мобилизации. "Антикоррупционный активист" Михаил Жернаков, по открытым данным, предоставил ТЦК фейковую справку о трудоустройстве преподавателем, чтобы получить бронирование. Директор ЦБК Дарья Каленюк, которая, по данным из открытых источников, сначала вывезла за деньги мужчину за границу, а затем сделала ему "бронь" благодаря связям в Минобороны. Адвокат Елена Щербань, муж которой, как пишут медиа, уже 5 лет находится в розыске ТЦК, а брат после НАБУ забронировался на "Укрзализныце". С этих "активистов" может собрать целое подразделение, которое может возглавить Шабунин", — написал "Сталкер".

Он напомнил, что, как установили правоохранители, Шабунин годами фиктивно числился на военной службе, не покидая Киев. За это время он якобы получил более 1 млн. грн. "боевых". Но его служба оказалась фейком, как и заявления о том, что он принимал "участие в боях за Киев". В результате ГБР сообщило Шабунину о подозрении в мошенничестве и уклонении от военной службы. "Активисту" грозит до 10 лет тюрьмы. В настоящее время идут судебные процессы.