Поки українці перебувають в очікуванні чергової масованої атаки ворожих безпілотників, у тилу розгортається черговий навколомобілізаційний скандал. Народний депутат Максим Бужанський звернув увагу на вибірковий підхід Кабінету Міністрів до бронювання працівників українських підприємств.

Святослав Вакарчук

На тлі масштабного аудиту критичності, через який зараз потерпає більшість вітчизняних підприємців, Мінкульт ухвалив досить несподіване рішення. Поки представники приватного сектору панікують через ризик втратити захист для своїх співробітників, ТОВ "Суперсиметрія", що належить музиканту Святославу Вакарчуку, без зайвих проблем продовжило свій особливий статус.

"Просто уявіть собі це жахливе пекло, — іронізує Бужанський у своєму дописі, — якщо економіка почне функціонувати без управління авторськими та суміжними правами на пісні Океану Ельзи!"

Парламентар підкреслив, що саме ця компанія керує всіма правами на творчість відомого гурту та сольні виступи його лідера. На думку нардепа, логіка урядовців виглядає абсурдною, адже життєдіяльність країни навряд чи залежить від шоу-бізнесу в такий складний період.

"Вдумайтеся, як незворотно зміниться життєдіяльність населення, — продовжує народний депутат, — якщо негайно не продовжити Суперсиметрії статус критичного підприємства!!!"

Окремо нардеп "подякував" очільниці профільного міністерства. За його словами, міністр культури Бережна продемонструвала дивні пріоритети під час ревізії оборонного заліку. Замість того, щоб очистити систему від фіктивного бронювання, відомство оперативно захистило інтереси шоу-бізнесу.

"Прийняла рішення переглянути непотрібне або фіктивне бронювання підприємств свого профілю, — зазначає Бужанський, оцінюючи дії міністра, — і одразу зрозуміла, що без управління авторськими правами на пісні економіка впаде за тиждень".

Тепер суспільству залишається лише здогадуватися, за рахунок кого Кабмін збалансує мобілізаційні плани. Бужанський резюмує, що заради спокою музичної індустрії без захисту можуть залишитися набагато важливіші для виживання держави галузі — від аграріїв та комунальників до виробників зброї.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що вітчизняний бізнес опинився на порозі серйозних випробувань через чергову реформу мобілізаційних процесів. Найближчим часом Кабінет Міністрів планує суттєво обмежити процедуру надання відстрочок для найманого персоналу.

Про наближення нових суворих обмежень у процесі визначення підприємств, які мають стратегічне значення для країни, попередила народна депутатка Ніна Южаніна. За її словами, на українських підприємців чекає період тотального контролю та нестабільності.