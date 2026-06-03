Пока украинцы находятся в ожидании очередной массированной атаки вражеских беспилотников, в тылу разворачивается очередной околомобилизационный скандал. Народный депутат Максим Бужанский обратил внимание на выборочный подход Кабинета Министров к бронированию работников украинских предприятий.

Святослав Вакарчук

На фоне масштабного аудита критичности, из-за которого сейчас страдают большинство отечественных предпринимателей, Минкульт принял довольно неожиданное решение. Пока представители частного сектора паникуют из-за риска потерять защиту для своих сотрудников, принадлежащее музыканту Святославу Вакарчуку ООО "Суперсимметрия" без лишних проблем продолжило свой особый статус.

"Просто представьте себе этот ужасный ад, — иронизирует Бужанский в своем сообщении, — если экономика начнет функционировать без управления авторскими и смежными правами на песни Океана Эльзы!"

Парламентарий подчеркнул, что именно эта компания руководит всеми правами на творчество известной группы и сольные выступления его лидера. По мнению нардепа, логика чиновников выглядит абсурдной, ведь жизнедеятельность страны вряд ли зависит от шоу-бизнеса в столь сложный период.

"Вдумайтесь, как необратимо изменится жизнедеятельность населения, – продолжает народный депутат, – если немедленно не продлить Суперсимметрии статус критического предприятия!!!"

Отдельно нардеп "поблагодарил" главу профильного министерства. По его словам, министр культуры Бережная продемонстрировала удивительные приоритеты во время ревизии оборонного зачета. Вместо того чтобы очистить систему от фиктивного бронирования, ведомство оперативно защитило интересы шоу-бизнеса.

"Приняла решение пересмотреть ненужное или фиктивное бронирование предприятий своего профиля, — отмечает Бужанский, оценивая действия министра, — и сразу поняла, что без управления авторскими правами на песни экономика упадет через неделю".

Теперь обществу остается только догадываться, за счет кого Кабмин сбалансирует мобилизационные планы. Бужанский резюмирует, что ради спокойствия музыкальной индустрии без защиты могут остаться намного важнее выживания государства отрасли — от аграриев и коммунальщиков до производителей оружия.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в отечественный бизнес оказался на пороге серьезных испытаний из-за очередной реформы мобилизационных процессов. В ближайшее время Кабинет Министров планирует существенно ограничить процедуру предоставления отсрочок для наемного персонала.

О приближении новых строгих ограничений в процессе определения предприятий, имеющих стратегическое значение для страны, предупредила народная депутат Нина Южанина. По ее словам, украинских предпринимателей ждет период тотального контроля и нестабильности .