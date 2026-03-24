Скандали Мовний омбудсмен Івановська ініціює суттєве збільшення штрафів за ігнорування української
Мовний омбудсмен Івановська ініціює суттєве збільшення штрафів за ігнорування української

«3400 гривень не змусять дотримуватися закону»: уповноважена з захисту мови виступає за жорсткіші санкції

24 березня 2026, 00:56
Недилько Ксения

Чинні санкції за порушення мовного законодавства є занадто низькими, щоб зупинити системних порушників. Про це в ефірі шоу Яніни Соколової заявила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська.

Мовний омбудсмен Івановська ініціює суттєве збільшення штрафів за ігнорування української

Олена Івановська. Фото з відкритих джерел

За статистикою, у 2025 році кількість мовних штрафів зросла на 26% порівняно з попереднім роком. Громадяни стали активніше захищати свої права, проте суми стягнень залишаються мізерними: від 1700 до 11900 гривень. Загалом за минулий рік було накладено 95 штрафів на суму близько 369 тисяч гривень.

Івановська підкреслила, що хоча закон створювався з метою "просвітництва та заохочення", для певних категорій осіб м’які методи не діють.

"Якщо до одних можна застосувати попередження... то є такі порушники, які це роблять свідомо, системно. І, звісно, такий штраф 3400 або навіть 5800 гривень — це не та сума, яка вправить мізки і примусить стати законослухняним у цій сфері", — зазначила омбудсмен.

Через неефективність нинішніх заходів Івановська планує ініціювати зміни до законодавства, щоб збільшити штрафи для юридичних осіб у два-три рази. Вона переконана: "Якщо не працює превенція тих штрафів, які на сьогодні є, то треба йти на підвищення. Маємо досягнути точки, яка стане невідворотною".

Окремо уповноважена прокоментувала мовне питання у власній родині, згадавши дискусії з донькою щодо публікацій у соцмережах російською. За словами Івановської, вона радить молоді ставати настільки цікавими контент-мейкерами, щоб їх хотіли читати українською. Наразі посадовиця зазначає, що в особистому спілкуванні з донькою їм вдалося знайти консенсус і "спільну мову" в багатьох питаннях.

