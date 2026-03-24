Языковой омбудсмен Ивановская инициирует существенное увеличение штрафов за игнорирование украинского

Действующие санкции за нарушение языкового законодательства слишком низки, чтобы остановить системных нарушителей. Об этом в эфире шоу Янины Соколовой заявила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.

По статистике, в 2025 году количество языковых штрафов выросло на 26% по сравнению с предыдущим годом. Граждане стали более активно защищать свои права, однако суммы взысканий остаются мизерными: от 1700 до 11900 гривен. За прошлый год было наложено 95 штрафов на сумму около 369 тысяч гривен.

Ивановская подчеркнула, что хотя закон создавался с целью просветительства и поощрения, для определенных категорий лиц мягкие методы не действуют.

"Если к одним можно применить предупреждение... то есть такие нарушители, которые это делают сознательно, системно. И, конечно, такой штраф 3400 или даже 5800 гривен – это не та сумма, которая вправит мозги и заставит стать законопослушным в этой сфере", – отметила омбудсмен.

Из-за неэффективности нынешних мер Ивановская планирует инициировать изменения в законодательство, чтобы увеличить штрафы для юридических лиц в два-три раза. Она убеждена: "Если не работает превенция тех штрафов, которые сегодня есть, то нужно идти на повышение. Должны достичь точки, которая станет неотвратимой".

Отдельно уполномоченная прокомментировала языковой вопрос в собственной семье, вспомнив дискуссии с дочерью по поводу публикаций в соцсетях на русском. По словам Ивановской, она советует молодежи становиться настолько интересными контент-мейкерами, чтобы их хотели читать по-украински. В настоящее время чиновник отмечает, что в личном общении с дочерью им удалось найти консенсус и "общий язык" во многих вопросах.

