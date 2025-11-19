“Мовні патрулі” в Україні: що відомо про рейди та вилучення російських книг

Питання мови — чутливе для українців, що і намагається використати Росія, маніпулюючи інформацією про “мовні патрулі” в Україні.

У Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що російські Telegram-канали та пабліки поширюють відео, на якому активісти нібито змушують продавців здавати російські книжки на макулатуру — мовляв, “фашистські мовні патрулі” в Україні.

Аналітики Центру пояснили, що насправді це приватна ініціатива активістки Вероніки Ольшанської (канал "Мовний"). При цьому у Центрі наголосили, що жодних державних “мовних патрулів” не існує і ніколи не існувало. Закон 2023 року лише обмежує ввезення нових російських книг. Старі можна продавати, якщо немає антиукраїнської пропаганди. На відео, як пояснили у Центрі, мирна акція, а не “рейд”.

“Мета такої маніпуляції — показати Україну “русофобською диктатурою”, виправдати агресію та посіяти розкол”, — підсумували у Центрі стратегічних комунікацій.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що питання мобілізації в Україні надзвичайно чутливе — час від часу з'являються заяви про необхідність знизити мобілізаційний вік чи оголосити примусову мобілізацію жінок. Нерідко в Україні виникають скандали через силову мобілізацію. Російська пропаганда намагається використати цю ситуацію проти українців.

У Центрі стратегічних комунікацій спростували неправдиву інформацію, що нібито “українська діаспора в Канаді підтримала жорстку мобілізацію”. Аналітики Центру зазначають, що такі публікації поширюють у Facebook. Зазначають, що насправді: подібних висловлювань немає у публічній комунікації провідних організацій українських громадян в Канаді.



