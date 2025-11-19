"Языковые патрули" в Украине: что известно о рейдах и изъятии российских книг

Вопрос языка – чувствительный для украинцев, что и пытается использовать Россия, манипулируя информацией о "языковых патрулях" в Украине.

Языковой патруль. Иллюстративное фото

В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что российские Telegram-каналы и паблики распространяют видео, на котором активисты якобы заставляют продавцов сдавать российские книги на макулатуру — "фашистские языковые патрули" в Украине.

Аналитики Центра объяснили, что на самом деле это частная инициатива активистки Вероники Ольшанской (канал "Мовний"). При этом в Центре подчеркнули, что никаких государственных языковых патрулей не существует и никогда не существовало. Закон 2023 года только ограничивает ввоз новых российских книг. Старики можно продавать, если нет антиукраинской пропаганды. На видео, как объяснили в Центре, мирная акция, а не рейд.

"Цель такой манипуляции — показать Украину "русофобской диктатурой", оправдать агрессию и посеять раскол", — подытожили в Центре стратегических коммуникаций.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что вопрос мобилизации в Украине чрезвычайно чувствительный — время от времени появляются заявления о необходимости снизить мобилизационный возраст или объявить принудительную мобилизацию женщин. Нередко в Украине возникают скандалы из-за силовой мобилизации. Российская пропаганда пытается использовать данную ситуацию против украинцев.

В Центре стратегических коммуникаций опровергли ложную информацию, что якобы "украинская диаспора в Канаде поддержала жесткую мобилизацию". Аналитики Центра отмечают, что подобные публикации распространяют в Facebook. Отмечают, что на самом деле подобных высказываний нет в публичной коммуникации ведущих организаций украинских граждан в Канаде.



