

















Журналісту УП Михайлу Ткачу вдалося знайти бізнесмена Тимура Міндіча в Ізраїлі та поговорити з ним, зокрема щодо кримінальної справи.

Міндіч вперше дав інтерв’ю: як прокоментував свої звинувачення

Міндіч відмовився коментувати "юридичний кейс" справи, але заявив, що "медійний" кейс — це "крута робота ваша [УП] і всіх інших хлопців, крутий сценарій, крута медіаатака за останні роки, тобто медіа сьогодні зробило весь образ і все". Водночас він не заперечив звинувачень НАБУ і САП.

Також Міндіч підтвердив, що спілкувався з секретарем РНБО Умєровим та ексочільником Міненергетики та Мінʼюсту Германом Галущенком. Водночас Міндіч запевнив, що "ніколи в житті" не давав вказівок, а також додав, що "усі справи, які до нього приписують, — це все приписані речі".

Ще він зазначив, що "давно" спілкувався із президентом Зеленським, і додав, що "за весь час президентства вони дуже рідко спілкувалися".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що студія "Квартал 95" зареєструвала компанію ТОВ "Квартал ЮА", яка стане новою юридичною особою продакшну. Про це "Детектору медіа" розповіли в пресслужбі "Кварталу 95

"До складу її засновників входять люди, які створювали "Квартал 95" із самого початку. Тимур Міндіч не має жодного відношення до ТОВ "Квартал ЮА". Наш новий контент буде зроблено саме цією новою компанією", — повідомили у студії.

Власниками ТОВ "Квартал ЮА", згідно з реєстром, є Сергій Шефір (54,5%), Ірина Пікалова (10,5%), Сергій Казанін (7%), Євген Кошовий (7%), Юрій Крапов (7%), Роман Маров (7%), Олександр Пікалов (7%). Розмір статутного фонду – 1 млн грн. Міндіч є співвласником юридичної особи ТОВ "Квартал 95". Його підозрюють в організації корупційної схеми в енергетиці. 13 листопада президент ввів проти нього санкції.