Миндич впервые дал интервью: как прокомментировал свои обвинения
Миндич впервые дал интервью: как прокомментировал свои обвинения

Тимура Миндича удалось найти в Израиле: что он рассказал

26 декабря 2025, 18:58
Журналисту УП Михаилу Ткачу удалось найти бизнесмена Тимура Миндича в Израиле и поговорить с ним, в том числе по уголовному делу.

Миндич отказался комментировать "юридический кейс" дела, но заявил, что "медийный" кейс — это "крутая работа ваша [УП] и всех остальных ребят, крутой сценарий, крутая медиаатака за последние годы, то есть медиа сегодня сделало весь образ и все". В то же время, он не возразил обвинениям НАБУ и САП.

Также Миндич подтвердил, что общался с секретарем СНБО Умеровым и экс-главой Минэнергетики и Минюста Германом Галущенко. В то же время Миндич заверил, что "никогда в жизни" не давал указаний, а также добавил, что "все приписывающие ему дела — это все приписанные вещи".

Еще он отметил, что "давно" общался с президентом Зеленским, и добавил, что "за все время президентства они очень редко общались".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что студия "Квартал 95" зарегистрировала компанию ООО "Квартал ЮА", которая станет новым юридическим лицом продакшна. Об этом "Детектору медиа" рассказали в пресс-службе "Квартала 95"

"В состав ее учредителей входят люди, которые создавали "Квартал 95" с самого начала. Тимур Миндич не имеет никакого отношения к ООО "Квартал ЮА". Наш новый контент будет сделан именно этой новой компанией", — сообщили в студии.

Владельцами ООО "Квартал ЮА", согласно реестру, являются Сергей Шефир (54,5%), Ирина Пикалова (10,5%), Сергей Казанин (7%), Евгений Кошевой (7%), Юрий Крапов (7%), Роман Маров (7%), Александр Пикалов (7%). Размер уставного фонда – 1 млн грн. Миндич является совладельцем юридического лица ООО "Квартал 95". Он подозревается в организации коррупционной схемы в энергетике. 13 ноября президент ввел против него санкции.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
