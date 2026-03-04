Мільйони «в кишеню»: посадовця «Укренерго» та підрядника підозрюють у махінаціях під час відновлення трансформаторів

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією задокументували факти привласнення бюджетних коштів, які виділялися на терміновий ремонт енергетичних потужностей Львівщини після ворожих атак.

Відновлення енергетики

За даними слідства, до незаконної діяльності причетний чинний посадовець підрозділу Західного територіального обслуговування мережі "НЕК Укренерго", а також колишній очільник підрядної організації. Наприкінці 2022 року сторони уклали угоду на капітальне відновлення трансформаторів вартістю понад 16 мільйонів гривень.

Проте замість реальної допомоги енергосистемі зловмисники зосередилися на власному збагаченні. Слідство з’ясувало, що у звіти вносилися дані про операції, які насправді не виконувалися, а ціни на запчастини та послуги були штучно роздуті.

Правоохоронці зазначають, що представник держпідприємства сприяв підряднику: він власноруч "завізував "документи" та свідомо не здійснив перевірку виконаного ремонту трансформаторів". Як наслідок, значні суми, що мали піти на посилення енергобезпеки регіону, "осіли в кишенях зловмисників".

Наразі обом фігурантам офіційно оголошено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема:

ч. 4 ст. 191 — заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану;

ч. 2 ст. 364 — зловживання владою або посадовим станом;

ч. 1 ст. 366 — службове підроблення.

Викриття злочину здійснювали співробітники УСБУ у Львівській області разом із Нацполіцією за процесуального супроводу обласної прокуратури.

