Миллионы «в карман»: чиновника «Укрэнерго» и подрядчика подозревают в махинациях во время восстановления трансформаторов

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией задокументировали факты присвоения бюджетных средств, которые выделялись на срочный ремонт энергетических мощностей Львовской области после вражеских атак.

Восстановление энергетики

По данным следствия , к незаконной деятельности причастно действующее должностное лицо подразделения Западного территориального обслуживания сети "НЕК Укрэнерго", а также бывший руководитель подрядной организации. В конце 2022 года стороны заключили соглашение о капитальном восстановлении трансформаторов стоимостью более 16 миллионов гривен.

Однако вместо реальной помощи энергосистеме злоумышленники сосредоточились на собственном обогащении. Следствие выяснило, что в отчеты вносились данные об операциях, которые на самом деле не выполнялись, а цены на запчасти и услуги искусственно раздуты.

Правоохранители отмечают, что представитель госпредприятия оказывал содействие подрядчику: он собственноручно "завизировал "документы" и сознательно не осуществил проверку выполненного ремонта трансформаторов". Как следствие, значительные суммы, которые должны были пойти на усиление энергобезопасности региона, осели в карманах злоумышленников.

Обоим фигурантам официально объявлено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности:

ч. 4 ст. 191 — завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения;

ч. 2 ст. 364 — злоупотребление властью или должностным положением;

ч. 1 ст. 366 — служебный подлог.

Разоблачение преступления осуществляли сотрудники УСБУ во Львовской области вместе с Нацполицией при процессуальном сопровождении областной прокуратуры.

