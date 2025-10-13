Мільйони на футбол і шкільний автобус: які зв'язки "Кудрівки" Солодаренка з родиною нардепа Приходька

Футбольний клуб "Кудрівка" став об'єктом уваги через підозрілі фінансові угоди з родиною народного депутата Бориса Приходька. Інвестиції між членами родини та президентом клубу, Романом Солодаренком, досягають мільйонних сум, а також виникають питання щодо використання шкільного транспорту для потреб футбольної команди. Про це повідомляють на сайті "Українські новини"

Роман Солодаренко (фото з відкритих джерел)

У повідомленні ЗМІ йдеться, що ФК "Кудрівка" нещодавно потрапив у центр уваги через зв'язки із народним депутатом Борисом Приходьком та його родиною. Як виявилося, між сім'єю депутата і президентом клубу, Романом Солодаренком, існують масштабні фінансові відносини, які досягли мільйонних сум. Інвестиції між родинами здійснювались через компанії з сумнівною репутацією, а сам Солодаренко неодноразово представляв будівельні об'єкти як "свої".

Зокрема, клуб "Кудрівка" нещодавно здобув місце в Першій лізі, після викупу "Ниви-Бузова" за близько 3 мільйони гривень. Проте, за даними розслідування, існують сумніви щодо прозорості цієї угоди та її зв'язку з політичними інтересами родини Приходька. Цікаво, що футболісти "Кудрівки" їздять на одному з автобусів державної програми "Шкільний автобус" Ірпінського ліцею №3, який мав доставляти дітей до школи. Держава придбала два нових буси для дітей у 2022 році. Один з них стоїть без діла в павутинні, а інший, замість школярів, використовують футболісти клубу, що викликало обурення серед місцевих батьків.

Усі ці факти ставлять питання про реальну природу "Кудрівки" як спортивного проєкту та можливі політичні схеми, що стоять за його розвитком.



