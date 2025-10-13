logo

Миллионы на футбол и школьный автобус: какие связи "Кудровки" Солодаренко с семьей нардепа Приходько

Футболисты "Кудровки" ездят на одном из автобусов государственной программы "Школьный автобус" Ирпенского лицея №3, который должен был доставлять детей в школу.

13 октября 2025, 18:52
Станислав Молчанов

Футбольный клуб "Кудровка" стал объектом внимания из-за подозрительных финансовых соглашений с семьей народного депутата Бориса Приходько . Инвестиции между членами семьи и президентом клуба, Романом Солодаренко, достигают миллионных сумм, а также возникают вопросы использования школьного транспорта для нужд футбольной команды. Об этом сообщают на сайте "Украинские новости"

Миллионы на футбол и школьный автобус: какие связи "Кудровки" Солодаренко с семьей нардепа Приходько

Роман Солодаренко (фото из открытых источников)

В сообщении СМИ говорится, что ФК "Кудровка" недавно попал в центр внимания из-за связей с народным депутатом Борисом Приходько и его семьей. Как оказалось, между семьей депутата и президентом клуба, Романом Солодаренко, существуют масштабные финансовые отношения, достигшие миллионных сумм. Инвестиции между семьями осуществлялись через компании с сомнительной репутацией, а сам Солодаренко не раз представлял строительные объекты как "свои".

В частности, клуб "Кудровка" недавно получил место в Первой лиге, после выкупа "Нивы-Бузова" за около 3 миллионов гривен. Однако, по данным расследования, существуют сомнения в прозрачности этого соглашения и его связи с политическими интересами семьи Приходько. Интересно, что футболисты "Кудровки" ездят на одном из автобусов государственной программы "Школьный автобус" Ирпенского лицея №3, который должен был доставлять детей в школу. Государство приобрело два новых буса для детей в 2022 году. Один из них стоит без дела в паутине, а другой вместо школьников используют футболисты клуба, что вызвало возмущение среди местных родителей.

Миллионы на футбол и школьный автобус: какие связи ”Кудровки” Солодаренко с семьей нардепа Приходько - фото 2

Все эти факты задают вопрос о реальной природе "Кудровки" как спортивном проекте и возможных политических схемах, стоящих за его развитием.

Миллионы на футбол и школьный автобус: какие связи ”Кудровки” Солодаренко с семьей нардепа Приходько - фото 2




Источник: https://ukranews.com/ua/news/1110806-miljony-na-futbol-i-shkilnyj-avtobus-rozsliduvachi-stopkoru-doslidzhuvaly-zv-yazky-kudrivky
