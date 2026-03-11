Мільярд у заголовках і тиша в бюджеті: чому кейс Cosmolot став фіаско правоохоронної системи – ЗМІ

Україна п'ятий рік бореться за власне виживання. Уряд підвищує податки, шукає донорів, продає військові облігації. Паралельно — всередині країни — крутяться десятки мільярдів гривень грального ринку. За даними аналітики YouControl, лише офіційний оборот онлайн-казино у 2023 році перевищив 55,6 млрд грн. Скільки з цього реально потрапило до бюджету воюючої держави — питання, відповідь на яке правоохоронна система досі не дала публічно.

Сергій Токарєв. Фото з відкритих джерел

Показовий приклад — кейс Cosmolot, який ретельно дослідило видання СтопКор.

У лютому 2024-го БЕБ відзвітувало про викриття одного з найбільших гравців ринку — назва в пресрелізі не звучала, але джерела у правоохоронних органах підтвердили медіа: йшлося про Cosmolot (ТОВ "Спейсикс").

За версією слідства, компанія використовувала понад 30 дзеркальних сайтів та схему міскодингу — виплати гравцям відображалися як повернення депозитів, а не виграші, що дозволяло уникати сплати ПДФО та військового збору. Таким чином, із 4,5 млрд грн виплачених виграшів до бюджету не надійшло щонайменше 1,1–1,2 млрд грн податків.

У квітні 2024 року БЕБ офіційно підтвердило кримінальне провадження. Та вже у вересні 2025-го у справі наступив "тихий" фінал. Шевченківський районний суд Києва зняв арешт із рахунків ТОВ "Спейсикс" — після того, як компанія, за матеріалами справи, "добровільно усунула шкоду та у повному обсязі сплатила податки".

Без вироку. Без конфіскації. Без публічного звіту про те, яка сума реально надійшла до скарбниці. Для порівняння: у справі Pin-Up стягнуто 2,6 млрд грн, у справі Parimatch — 1 млрд грн (хоча там і нарахували 23 млрд боргів). У справі Cosmolot — цифра "врегулювання" публічно досі невідома, наголошують журналісти-розслідувачі.

Питання податків — лише частина картини. Значно гостріша проблема — можлива національна безпека. За даними низки вітчизняних ресурсів, фактичним контролером Cosmolot може бути громадянин рф Сергій Токарєв. Хоча офіційно кінцевим бенефіціаром значився Сергій Потапов, якого медіа називають підставною особою.

Токарєв — співзасновник інвестгрупи Roosh, у минулому просував казино "Вулкан" і Vulkan.bet у мережах Костянтина Малофєєва — одного з ідеологів "руського міру". У 2016 році РНБО ввело проти нього санкції за підозрою у фінансуванні бойовиків "ДНР" і "ЛНР". У 2020 році санкції зняли — і Токарєв, за даними медіа, активізував і намагався "легалізувати" присутність в Україні.

Журналістські розслідування фіксують: Токарєв має щонайменше три квартири в Іжевську та Удмуртії, автомобілі з московськими урядовими номерами, 172 польоти до Москви з 2016 року, задокументовані поїздки до окупованого Криму. У 2023 році, тобто вже під час повномасштабної війни, за даними СтопКору, Сергій Токарєв підписав довіреність щодо продажу паркомісця у Москві.

Скільки грошей реально повернуло до бюджету ТОВ "Спейсикс" — суспільство досі не знає. І питання тут вже не до грального бізнесу, а до правоохоронної системи. Як громадянин рф роками веде надприбутковий бізнес в Україні? Як компанія з 27-мільярдним річним доходом врегульовує мільярдну податкову суперечку? У країні, яка фінансує власне виживання і рахує кожну гривню військового збору — це вже не просто недбалість. Це або системна безпорадність, або щось значно гірше. І відповіді на це питання суспільство має право отримати публічно.