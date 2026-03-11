Миллиард в заголовках и тишина в бюджете: почему кейс Cosmolot стал фиаско правоохранительной системы – СМИ

Украина пятый год борется за собственное выживание. Правительство повышает налоги, ищет доноров, продает военные облигации. Параллельно внутри страны крутятся десятки миллиардов гривен игорного рынка. По данным аналитики YouControl, только официальный оборот онлайн-казино в 2023 году превысил 55,6 млрд грн . Сколько из этого реально попало в бюджет воюющего государства — вопрос, ответ на который правоохранительная система до сих пор не дала публично.

Сергей Токарев. Фото из открытых источников

Показательный пример – кейс Cosmolot , который тщательно исследовало издание СтопКор.

В феврале 2024-го БЭБ отчиталось о разоблачении одного из крупнейших игроков рынка — название в пресс-релизе не звучало, но источники в правоохранительных органах подтвердили медиа: речь шла о Cosmolot (ООО "Спейсикс").

По версии следствия компания использовала более 30 зеркальных сайтов и схему мискодинга — выплаты игрокам отражались как возврат депозитов, а не выигрыши, что позволяло избегать уплаты НДФЛ и военного сбора. Таким образом , из 4,5 млрд грн выплаченных выигрышей в бюджет не поступило по меньшей мере 1,1-1,2 млрд грн налогов.

В апреле 2024 года БЭБ официально подтвердило уголовное производство. Но уже в сентябре 2025-го по делу наступил "тихий" финал. Шевченковский районный суд Киева снял арест со счетов ООО "Спейсикс" после того, как компания, по материалам дела, "добровольно устранила ущерб и в полном объеме уплатила налоги".

Без приговора. Без конфискации. Без публичного отчета о том, какая сумма реально поступила в казну. Для сравнения: по делу Pin-Up взыскано 2,6 млрд грн, по делу Parimatch — 1 млрд грн (хотя там и насчитали 23 млрд долгов). В деле Cosmolot — цифра "урегулирования" публично до сих пор неизвестна , подчеркивают журналисты-расследователи.

Вопрос налогов – лишь часть картины. Значительно более острая проблема — возможна национальная безопасность. По данным ряда отечественных ресурсов, фактическим контролером Cosmolot может быть гражданин России. Сергей Токарев. Хотя официально конечным бенефициаром числился Сергей Потапов , которого медиа называют подставным лицом.

Токарев – соучредитель инвестгруппы Roosh, в прошлом продвигавший казино "Вулкан" и Vulkan.bet в сетях Константина Малофеева – одного из идеологов "русского мира". В 2016 году СНБО ввело против него санкции по подозрению в финансировании боевиков "ДНР" и "ЛНР". В 2020 году санкции сняли – и Токарев, по данным медиа, активизировал и пытался "легализовать" присутствие в Украине.

Журналистские расследования фиксируют: Токарев имеет, по меньшей мере, три квартиры в Ижевске и Удмуртии, автомобили с московскими правительственными номерами, 172 полета в Москву с 2016 года, задокументированы поездки в оккупированный Крым. В 2023 году, то есть уже во время полномасштабной войны , по данным СтопКора, Сергей Токарев подписал доверенность по продаже паркоместа в Москве.

Сколько денег реально вернул в бюджет ООО "Спейсикс" — Общество до сих пор не знает. И вопрос здесь уже не к игорному бизнесу, а к правоохранительной системе. Как гражданин России годами ведет сверхприбыльный бизнес в Украине? Как компания с 27-миллиардным годовым доходом регулирует миллиардный налоговый спор? В стране, которая финансирует собственное выживание и считает каждую гривну военного сбора, — это уже не просто халатность. Это либо системная беспомощность, либо что-то гораздо хуже. И ответы на этот вопрос общество имеет право получить публично.