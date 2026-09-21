Загибель 32-річного колишнього військовослужбовця Володимира в Дніпропетровській області перетворилася на міжнародний інформаційний скандал через різкі оцінки з боку родини американських високопосадовців. Очевидці стверджують, що чоловік намагався сховатися від представників територіального центру комплектування та соціальної підтримки біля водойми, що й призвело до нещасного випадку.

Меган Моббс

Резонансу події додала публічна реакція доньки колишнього спецпосланця Дональда Трампа з питань України Кіта Келлога, яка безальтернативно засудила дії загиблого у соцмережах.

"Помер боягузом. Міг би померти героєм", — написала Меган Моббс у коментар і , який миттєво розлетівся українськими та закордонними медіаплатформами.

Абсолютно інший погляд на особистість Володимира має його родина. Дружина потонулого, Аліна, у розмові з кореспондентами місцевого видання "СВОЇ" заявила, що її чоловік мав реальний бойовий досвід і вже віддав свій борг батьківщині під час проведення АТО/ООС, перебуваючи у складі Нацгвардії. За бойові заслуги він був нагороджений орденом Богдана Хмельницького. Останнім часом ветеран працював на місцевій базі відпочинку у Кудашівці, а в день інциденту просто прямував до магазину.

Пані Аліна переконана, що на поведінку Володимира в той фатальний момент вплинув сильний психологічний тиск та страх більше не побачити родину.

"Він дуже хотів сина ростити на своїх очах, — зі сльозами на очах згадує дружина загиблого, зазначаючи, що їхній спільній дитині ще немає й року. Описуючи обставини, за яких сталася біда, жінка додала: — У той момент Володимир заховався у очереті. Йому могли відкрито погрожувати вогнепальною зброєю".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Кіт Келлог виступив за мобілізацію українських жінок до лав Збройних Сил.