Гибель 32-летнего бывшего военнослужащего Владимира в Днепропетровской области превратилась в международный информационный скандал из-за резких оценок со стороны семьи американских чиновников. Очевидцы утверждают, что мужчина пытался скрыться от представителей территориального центра комплектования и социальной поддержки у водоема, что привело к несчастному случаю.

Меган Моббс

Резонанс события добавила публичная реакция дочери бывшего спецпосланника Дональда Трампа по Украине Кита Келлога, которая безальтернативно осудила действия погибшего в соцсетях.

"Умер трусом. Мог бы умереть героем", — написала Меган Моббс в комментарий и мгновенно разлетевшийся по украинским и зарубежным медиаплатформам.

Совершенно иной взгляд на личность Владимира имеет его семья. Жена утонувшего, Алина, в разговоре с корреспондентами местного издания "СВОИ" заявила, что у ее мужа был реальный боевой опыт и уже отдал свой долг родине во время проведения АТО/ООС, находясь в составе Нацгвардии. За боевые награды он был награжден орденом Богдана Хмельницкого. В последнее время ветеран работал на местной базе отдыха в Кудашевке, а в день инцидента просто направлялся в магазин.

Алина убеждена, что на поведение Владимира в тот роковой момент повлияло сильное психологическое давление и страх больше не увидеть семью.

"Он очень хотел сына растить на своих глазах, — со слезами на глазах вспоминает жена погибшего, отмечая, что их общему ребёнку еще нет и года. Описывая обстоятельства, при которых произошла беда, женщина добавила: — В тот момент Владимир спрятался в камышах. Ему могли открыто угрожать огнестрельным оружием".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Кит Келлог выступил за мобилизацию украинских женщин в ряды Вооруженных Сил .