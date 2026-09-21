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«Мог бы умереть героем»: дочь Кита Келлога высмеяла трагедию на Днепропетровщине

Трагедия в Кудашевке: во время бегства от ТЦК утонул 32-летний кавалер ордена Богдана Хмельницкого

21 сентября 2026, 17:55
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Недилько Ксения

Гибель 32-летнего бывшего военнослужащего Владимира в Днепропетровской области превратилась в международный информационный скандал из-за резких оценок со стороны семьи американских чиновников. Очевидцы утверждают, что мужчина пытался скрыться от представителей территориального центра комплектования и социальной поддержки у водоема, что привело к несчастному случаю.

«Мог бы умереть героем»: дочь Кита Келлога высмеяла трагедию на Днепропетровщине

Меган Моббс

Резонанс события добавила публичная реакция дочери бывшего спецпосланника Дональда Трампа по Украине Кита Келлога, которая безальтернативно осудила действия погибшего в соцсетях.

"Умер трусом. Мог бы умереть героем", — написала Меган Моббс в комментарий и мгновенно разлетевшийся по украинским и зарубежным медиаплатформам.

«Мог бы умереть героем»: дочь Кита Келлога высмеяла трагедию на Днепропетровщине - фото 2

Совершенно иной взгляд на личность Владимира имеет его семья. Жена утонувшего, Алина, в разговоре с корреспондентами местного издания "СВОИ" заявила, что у ее мужа был реальный боевой опыт и уже отдал свой долг родине во время проведения АТО/ООС, находясь в составе Нацгвардии. За боевые награды он был награжден орденом Богдана Хмельницкого. В последнее время ветеран работал на местной базе отдыха в Кудашевке, а в день инцидента просто направлялся в магазин.

Алина убеждена, что на поведение Владимира в тот роковой момент повлияло сильное психологическое давление и страх больше не увидеть семью.

"Он очень хотел сына растить на своих глазах, — со слезами на глазах вспоминает жена погибшего, отмечая, что их общему ребёнку еще нет и года. Описывая обстоятельства, при которых произошла беда, женщина добавила: — В тот момент Владимир спрятался в камышах. Ему могли открыто угрожать огнестрельным оружием".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Кит Келлог выступил за мобилизацию украинских женщин в ряды Вооруженных Сил .



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