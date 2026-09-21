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Недилько Ксения
Гибель 32-летнего бывшего военнослужащего Владимира в Днепропетровской области превратилась в международный информационный скандал из-за резких оценок со стороны семьи американских чиновников. Очевидцы утверждают, что мужчина пытался скрыться от представителей территориального центра комплектования и социальной поддержки у водоема, что привело к несчастному случаю.
Меган Моббс
Резонанс события добавила публичная реакция дочери бывшего спецпосланника Дональда Трампа по Украине Кита Келлога, которая безальтернативно осудила действия погибшего в соцсетях.
Совершенно иной взгляд на личность Владимира имеет его семья. Жена утонувшего, Алина, в разговоре с корреспондентами местного издания "СВОИ" заявила, что у ее мужа был реальный боевой опыт и уже отдал свой долг родине во время проведения АТО/ООС, находясь в составе Нацгвардии. За боевые награды он был награжден орденом Богдана Хмельницкого. В последнее время ветеран работал на местной базе отдыха в Кудашевке, а в день инцидента просто направлялся в магазин.
Алина убеждена, что на поведение Владимира в тот роковой момент повлияло сильное психологическое давление и страх больше не увидеть семью.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Кит Келлог выступил за мобилизацию украинских женщин в ряды Вооруженных Сил .