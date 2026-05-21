«Ми не маємо ставати вічними рабами»: у Раді жорстко розкритикували ідею «особливого статусу» України в ЄС

Народний депутат Максим Бужанський висловив категоричну незгоду з пропозицією канцлера Німеччини Фрідріха Мерца надати Україні проміжний статус в Європейському Союзі. Політик вважає такий крок небезпечним компромісом, який зашкодить державним інтересам.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

"Німецький канцлер Мерц написав листа Єврокомісії, в якому запропонував надати Україні особливий статус асоційованого члена ЄС до завершення повної процедури вступу", — нагадав передісторію Бужанський. Він також звернув увагу на позицію ексголови Держагентства відновлення Мустафи Найєма, який закликав не відкидати цю ідею: "Мустафа Найєм пише, що нам не потрібно відмовлятися, а на базі цієї пропозиції починати переговори, читай торги, за умови цього членства".

Парламентар підкреслив, що поважає право на свободу думки, проте вважає таку тактику помилковою. На його переконання, напівзаходи на шляху до Брюсселя є неприпустимими.

"Не бачу нічого поганого в позиції Найєма, має право на будь-яку думку, крім однієї — я з цією позицією категорично не згоден", — наголосив народний обранець. Окреслюючи чітку мету України, він додав: "Нам не потрібна видимість, не потрібна формальність, не потрібна звітність. Потрібен вступ до ЄС".

Бужанський переконаний, що погодження на обмежений формат інтеграції позбавить Україну реальних важелів впливу та призведе до фінансового занепаду. Держава отримає лише потік нових вимог без реальних вигід від європейського ринку.

"І членство без прав — це взяти і остаточно вгробити нашу економіку, віддати частину суверенітету, не отримавши взамін нічого", — застерігає депутат, оцінюючи ризики заморожування процесу. За його словами, "це означає застрягти на пів дорозі дуже надовго, в гіршому випадку — назавжди", адже формулювання "зобов'язання зараз, а переваги коли-небудь потім — це найгірше, що може трапитися з нашою країною в даний момент".

Депутат закликав владу та суспільство триматися максимально безкомпромісної позиції у переговорному процесі. Будь-які поступки, на його думку, перетворять Україну на залежного гравця на міжнародній арені.

"Як тільки ми скажемо "так" на цю пропозицію, все, жодних прав у нас більше немає, ми вічні раби лампи, яким будуть нескінченно дорікати у всьому на світі", — підсумував Бужанський. Він резюмував свій допис закликом до непохитності: "Ні, я категорично не згоден з Найємом, не в наших інтересах погоджуватися на цю урізану формулу, не можна навіть обговорювати її. Зійдемо з твердої позиції — покотимося по похилій, не зупинимося. У мене склалося враження, що Мустафа хоче нас із цієї позиції трохи зіштовхнути".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Єврокомісії відреагували на лист канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо можливого асоційованого членства України в ЄС.