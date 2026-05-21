«Мы не должны становиться вечными рабами»: в Раде жестко раскритиковали идею «особого статуса» Украины в ЕС

Народный депутат Максим Бужанский выразил категоричное несогласие с предложением канцлера Германии Фридриха Мерца предоставить Украине промежуточный статус в Европейском Союзе. Политик считает такой шаг опасным компромиссом, который навредит государственным интересам.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Немецкий канцлер Мерц написал письмо Еврокомиссии, в котором предложил предоставить Украине особый статус ассоциированного члена ЕС до завершения полной процедуры вступления", — напомнил предысторию Бужанский. Он также обратил внимание на позицию эксглавы Госагентства восстановления Мустафы Найема, призвавшего не исключать эту идею: "Мустафа Найем пишет, что нам не нужно отказываться, а на базе этого предложения начинать переговоры, читай торги, при условии этого членства".

Парламентарий подчеркнул, что уважает право на свободу мнения, однако считает такую тактику ошибочной. По его убеждению, полумеры на пути в Брюссель недопустимы.

"Не вижу ничего плохого в позиции Найема, имеет право на любое мнение, кроме одной — я с этой позицией категорически не согласен", — подчеркнул народный избранник. Намечая четкую цель Украины, он добавил: "Нам не нужна видимость, не нужна формальность, не нужна отчетность. Нужно вступление в ЕС".

Бужанский убежден, что согласование на ограниченный формат интеграции лишит Украину реальных рычагов влияния и приведет к финансовому упадку. Государство получит только поток новых требований без реальных выгод европейского рынка.

"И членство без прав — это взять и окончательно угробить нашу экономику, отдать часть суверенитета, не получив взамен ничего", — предостерегает депутат, оценивая риски замораживания процесса. По его словам, "это значит застрять на полпути очень надолго, в худшем случае — навсегда", ведь формулировка "обязательства сейчас, а преимущества когда-нибудь потом — это самое худшее, что может случиться с нашей страной в данный момент".

Депутат призвал власть и общество держаться максимально бескомпромиссной позиции в переговорном процессе. Любые уступки, по его мнению, превратят Украину в зависимого игрока на международной арене.

"Как только мы скажем "да" на это предложение, все, никаких прав у нас больше нет, мы вечные рабы лампы, которых будут бесконечно упрекать во всем мире", — подытожил Бужанский. Он резюмировал свое сообщение призывом к непреклонности: "Нет, я категорически не согласен с Найемом, не в наших интересах соглашаться на эту урезанную формулу, нельзя даже обсуждать ее. Сойдем с твердой позиции — покатимся по наклонной, не остановимся. У меня создалось впечатление, что Мустафа хочет нас с этой позиции немного столкнуть".

Напомним , портал "Комментарии" писал , что в Еврокомиссии отреагировали на письмо канцлера Германии Фридриха Мерца относительно возможного ассоциированного членства Украины в ЕС .