Міський голова Чернівців Роман Клічук у декларації за 2024 рік показав чималі статки та заощадження, як власні, так і дружини. Окрім того, що на його рахунках сотні тисяч доларів та євро, міський голова має частки у бізнесі, що процвітає на території міста.

Мер Чернівців – знаний бізнесмен та власник ресторанів: звідки у Клічука такі статки

Аналіз щорічної декларації за 2024 рік Чернівецького міського голови Романа Васильовича Клічука, яку він подав до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) 27 березня 2025 року показав, що не так з його декларацією.

1. Нерухоме майно

Житло і земельні ділянки (у власності та спільній власності з дружиною Ларисою):

Житловий будинок у Чернівцях, 523,8 м² – 53 % належить Клічуку, 47 % — дружині.

Земельна ділянка в Чернівцях, 616 м² – 53/47% у спільній власності.

Нежитлові приміщення у селі Кальнівці (Вижницький р-н) – два приміщення у спільній частковій власності з іншою особою (по 50%).

Домогосподарство у с. Великий Рожин (Івано-Фр. обл.) – будинок 87,4 м² у власності, кілька земельних ділянок загальною площею понад 18 000 м².

2. Фінанси: доходи та збереження

Дохід Клічука та членів сім’ї (за рік 2024 р.)

Романа Клічука:

Заробітна плата (мер): 688 616 грн

Проценти у банку: 187 687 грн

Дружини (Лариси):

Заробітна плата (КНП "Центральна міська клінічна лікарня"): 585 783 грн

Заробітна плата (ТОВ "РОМА"): 180 626 грн

Проценти: 229 грн

Інші виплати (від профспілки): 2 500 грн

Не дивлячись на те, що Роман Клічук та його дружина мають досить високу для середньостатистичних українців заробітну плату – у середньому близько 50 тисяч гривень, то їхні збереження досить суттєві і викликають питання, звідки при такій зарплаті такі статки.

Готівка та банківські рахунки

Роман Клічук має:

6 007 000 грн готівкою,

209 300 € готівкою,

177 300 $ готівкою,

2 132 073 грн на банківських рахунках.

Дружина:

80 000 грн готівкою,

16 500 $ готівкою,

59 752 грн на рахунках.

Це дуже вагомі суми за українськими мірками, особливо готівка у валюті та гривні.

Крім того, мер Чернівців у 2024 році мав автомобіль MERCEDES-BENZ S 350 2017 року випуску, а його дружина — LAND ROVER RANGE ROVER VELAR 2019 року випуску, у користуванні дружини, записаний на ТОВ "РОМА".

Також Клічук задекларував наручний годинник IWC Schaffhausen орієнтовною вартістю близько 323 000 грн.

Роман Клічук також задекларував частки в українських компаніях, проте корпоративні права власності він передав:

ТОВ "РОМА" — частка 70 %, вартість 24 500 000 грн. Показово, що ця ТОВ, згідно реєстрам, займається оптовим продажем продуктів та напоїв і 22 рази вигравала тендери на території міста Чернівці, в тому числі поставляла питну воду до Чернівецької міської ради.

ТОВ "ГОЙРА ГРУП" — частка 100 %, вартість 53 000 000 грн. Згідно реєстрів, ця ТОВ зареєструвала дві торговельні марки "Бартка" та "Панська гуральня", що є ресторанами на території міста Чернівці, а також на розгяді реєстрація ще двох ТМ – "Торт чернівецький" і "Морелі", що є кондитерським домом у Чернівцях.

ТОВ "БРУСНИЦЬКА МАЦЕСТА" — частка 40 %, вартість 40 000 грн. Ця ТОВ займається розробкою родовища та виробництвом мінеральних вод. На базі родовища функціонує санаторій, що пропонує лікування різних захворювань.

В декларації також фігурують підприємства, де він є кінцевим бенефіціаром (ДП "ТАЙСТРА ГРУП", ТОВ "КАЛИНА-1").

Варто наголосити, що враховуючи прибуток з усіх бізнесів мера, що діють у Чернівцях та Чернівецькій області, можна мати і такі заощадження. Проте, ч. 4 ст. 12 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" чітко забороняє міському голові поєднувати службову діяльність з іншою оплачуваною роботою чи підприємницькою діяльністю.

Міський голова керує виконавчими органами ради та розпоряджається міським господарством. Якщо він має бізнес, це створює прямий конфлікт інтересів між особистими майновими інтересами та виконанням службових обов'язків, як видно з тендерів, які проводяться у Чернівцях останні роки повномасштабної війни.

За даними Суспільне. Чернігів, до того, як стати міським головою, Клічук понад 20 років був підприємцем. Коли очолив місто, передав керування своїм бізнесом, але залишається кінцевим бенефіціаром, зокрема, фірми "Гойра Груп". Також раніше на сторінці у Facebook повідомляв, що віддає зарплату на благодійність.



