Мэр Черновцов – известный бизнесмен и владелец ресторанов: откуда у Кличука такое состояние

Городской голова Черновцов Роман Кличук в декларации за 2024 год показал немалое состояние и сбережения, как собственные, так и жены. Кроме того, что на его счетах сотни тысяч долларов и евро, у городского головы есть доли в бизнесе, процветающем на территории города.
Анализ ежегодной декларации за 2024 год Черновицкого городского головы Романа Васильевича Кличука, которую он подал в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) 27 марта 2025 показал, что не так с его декларацией.
1. Недвижимое имущество
Жилье и земельные участки (в собственности и общей собственности с супругой Ларисой):
Жилой дом в Черновцах, 523,8 м² — 53% принадлежит Кличуку, 47% — жене.
Земельный участок в Черновцах, 616 м² — 53/47% в общей собственности.
Нежилые помещения в селе Кальновцы (Вижницкий р-н) – два помещения в общей долевой собственности с другим лицом (по 50%).
Домохозяйство в с. Большой Рожин (Ивано-Фр. обл.) – дом 87,4 м² в собственности, несколько земельных участков общей площадью более 18 000 м².
2. Финансы: доходы и сбережение
Доход Кличука и членов семьи (за год 2024 г.)
Романа Кличука:
Заработная плата (мэр): 688 616 грн
Проценты в банке: 187 687 грн
Жены (Ларисы):
Зарплата (КНП "Центральная городская клиническая больница"): 585 783 грн
Заработная плата (ООО "РОМА"): 180 626 грн
Проценты: 229 грн
Прочие выплаты (от профсоюза): 2 500 грн
Несмотря на то, что у Романа Кличука и его жены достаточно высокая для среднестатистических украинцев заработная плата – в среднем около 50 тысяч гривен, то их сохранения достаточно существенны и вызывают вопросы, откуда при такой зарплате такое состояние.
Наличные и банковские счета
Роман Кличук имеет:
6 007 000 грн наличными,
209 300 € наличными,
177 300 $ наличными,
2132073 грн на банковских счетах.
Жена:
80 000 грн наличными,
16 500 $ наличными,
59752 грн на счетах.
Это очень весомые суммы по украинским меркам, особенно наличные в валюте и гривне.
Кроме того, мэр Черновцов в 2024 году имел автомобиль MERCEDES-BENZ S 350 2017 выпуска, а его жена — LAND ROVER RANGE ROVER VELAR 2019 выпуска, в пользовании жены, записанный на ООО "РОМА".
Также Кличук задекларировал наручные часы IWC Schaffhausen ориентировочной стоимостью около 323 000 грн.
Роман Кличук также задекларировал доли в украинских компаниях, однако корпоративные права собственности он передал:
ООО "РОМА" – доля 70%, стоимость 24 500 000 грн. Показательно, что ООО, согласно реестрам, занимается оптовой продажей продуктов и напитков и 22 раза выигрывала тендеры на территории города Черновцы, в том числе поставляла питьевую воду в Черновицкий городской совет.
ООО "ГОЙРА ГРУПП" – доля 100%, стоимость 53 000 000 грн. Согласно реестрам, эта ООО зарегистрировала две торговые марки "Бартка" и "Панская гуральня", которые являются ресторанами на территории города Черновцы, а также на рассмотрении регистрация еще двух ТМ – "Торт черновицкий" и "Морели", что является кондитерским домом в Черновцах.
ООО "БРУСНИЦКАЯ МАЦЕСТА" — доля 40%, стоимость 40 000 грн. Эта ООО занимается разработкой месторождения и производством минеральных вод. На базе месторождения функционирует санаторий, предлагающий лечение разных заболеваний.
В декларации также фигурируют предприятия, где он конечный бенефициар (ГП "ТАЙСТРА ГРУПП", ООО "КАЛИНА-1").
Следует отметить, что учитывая прибыль со всех бизнесов мэра, действующих в Черновцах и Черновицкой области, можно иметь и такие сбережения. Однако, ч. 4 ст. 12 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" четко запрещает городскому голове совмещать служебную деятельность с другой оплачиваемой работой или предпринимательской деятельностью.
Мэр руководит исполнительными органами совета и распоряжается городским хозяйством. Если у него есть бизнес, это создает прямой конфликт интересов между личными имущественными интересами и исполнением служебных обязанностей, как видно из тендеров, проводимых в Черновцах в последние годы полномасштабной войны.
По данным Суспильного. Чернигов, прежде чем стать городским головой, Кличук более 20 лет был предпринимателем. Когда возглавил город, передал управление своим бизнесом, но остается конечным бенефициаром, в частности фирмы "Гойра Групп". Также ранее на странице в Facebook сообщал , что отдает зарплату на благотворительность.