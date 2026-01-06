Городской голова Черновцов Роман Кличук в декларации за 2024 год показал немалое состояние и сбережения, как собственные, так и жены. Кроме того, что на его счетах сотни тысяч долларов и евро, у городского головы есть доли в бизнесе, процветающем на территории города.

Мэр Черновцов – известный бизнесмен и владелец ресторанов: откуда у Кличука такое состояние

Анализ ежегодной декларации за 2024 год Черновицкого городского головы Романа Васильевича Кличука, которую он подал в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) 27 марта 2025 показал, что не так с его декларацией.

1. Недвижимое имущество

Жилье и земельные участки (в собственности и общей собственности с супругой Ларисой):

Жилой дом в Черновцах, 523,8 м² — 53% принадлежит Кличуку, 47% — жене.

Земельный участок в Черновцах, 616 м² — 53/47% в общей собственности.

Нежилые помещения в селе Кальновцы (Вижницкий р-н) – два помещения в общей долевой собственности с другим лицом (по 50%).

Домохозяйство в с. Большой Рожин (Ивано-Фр. обл.) – дом 87,4 м² в собственности, несколько земельных участков общей площадью более 18 000 м².

2. Финансы: доходы и сбережение

Доход Кличука и членов семьи (за год 2024 г.)

Романа Кличука:

Заработная плата (мэр): 688 616 грн

Проценты в банке: 187 687 грн

Жены (Ларисы):

Зарплата (КНП "Центральная городская клиническая больница"): 585 783 грн

Заработная плата (ООО "РОМА"): 180 626 грн

Проценты: 229 грн

Прочие выплаты (от профсоюза): 2 500 грн

Несмотря на то, что у Романа Кличука и его жены достаточно высокая для среднестатистических украинцев заработная плата – в среднем около 50 тысяч гривен, то их сохранения достаточно существенны и вызывают вопросы, откуда при такой зарплате такое состояние.

Наличные и банковские счета

Роман Кличук имеет:

6 007 000 грн наличными,

209 300 € наличными,

177 300 $ наличными,

2132073 грн на банковских счетах.

Жена:

80 000 грн наличными,

16 500 $ наличными,

59752 грн на счетах.

Это очень весомые суммы по украинским меркам, особенно наличные в валюте и гривне.

Кроме того, мэр Черновцов в 2024 году имел автомобиль MERCEDES-BENZ S 350 2017 выпуска, а его жена — LAND ROVER RANGE ROVER VELAR 2019 выпуска, в пользовании жены, записанный на ООО "РОМА".

Также Кличук задекларировал наручные часы IWC Schaffhausen ориентировочной стоимостью около 323 000 грн.

Роман Кличук также задекларировал доли в украинских компаниях, однако корпоративные права собственности он передал:

ООО "РОМА" – доля 70%, стоимость 24 500 000 грн. Показательно, что ООО, согласно реестрам, занимается оптовой продажей продуктов и напитков и 22 раза выигрывала тендеры на территории города Черновцы, в том числе поставляла питьевую воду в Черновицкий городской совет.

ООО "ГОЙРА ГРУПП" – доля 100%, стоимость 53 000 000 грн. Согласно реестрам, эта ООО зарегистрировала две торговые марки "Бартка" и "Панская гуральня", которые являются ресторанами на территории города Черновцы, а также на рассмотрении регистрация еще двух ТМ – "Торт черновицкий" и "Морели", что является кондитерским домом в Черновцах.

ООО "БРУСНИЦКАЯ МАЦЕСТА" — доля 40%, стоимость 40 000 грн. Эта ООО занимается разработкой месторождения и производством минеральных вод. На базе месторождения функционирует санаторий, предлагающий лечение разных заболеваний.

В декларации также фигурируют предприятия, где он конечный бенефициар (ГП "ТАЙСТРА ГРУПП", ООО "КАЛИНА-1").

Следует отметить, что учитывая прибыль со всех бизнесов мэра, действующих в Черновцах и Черновицкой области, можно иметь и такие сбережения. Однако, ч. 4 ст. 12 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" четко запрещает городскому голове совмещать служебную деятельность с другой оплачиваемой работой или предпринимательской деятельностью.

Мэр руководит исполнительными органами совета и распоряжается городским хозяйством. Если у него есть бизнес, это создает прямой конфликт интересов между личными имущественными интересами и исполнением служебных обязанностей, как видно из тендеров, проводимых в Черновцах в последние годы полномасштабной войны.

По данным Суспильного. Чернигов, прежде чем стать городским головой, Кличук более 20 лет был предпринимателем. Когда возглавил город, передал управление своим бизнесом, но остается конечным бенефициаром, в частности фирмы "Гойра Групп". Также ранее на странице в Facebook сообщал , что отдает зарплату на благотворительность.



