Забезпечення військових необхідними медичними засобами — це питання життя бійців на передовій. Однак з цим нерідко виникали проблеми.

Наказ Міноборони №506 від 24 липня 2024 року, який зобов'язує включати до індивідуальних аптечок бійців так званий “піл-пак” з таблеток у нестандартному фасуванні по 1-2 штуки, як пише видання “Ділова столиця”, може бути фактично прописаним під одного постачальника — заводу “Фармак”,

Видання зазначає, що Департамент охорони здоров'я Міністерства оборони під виглядом “стандартизації” та "приведення до вимог НАТО" вписав до складу аптечки АМЗІ парацетамол 1000 мг (2 таблетки), мелоксикам 15 мг (1 таблетка) та моксифлоксацин 400 мг або левофлоксацин 500 мг (1 таблетка) — у форматі, який не виробляє жоден фармвиробник.

“Хто першим укладе угоду з великим фармвиробником про випуск такого фасування, автоматично стає єдиним постачальником”піл-паків” на ринок індивідуальних аптечок бійців Сил Оборони. Адже більше ніхто не матиме таблетки у потрібному форматі. Це монополізація через технічні вимоги до специфікацій, прописання вимог під одного постачальника”, — йдеться в повідомленні.

За даними видання, Петро Багрій є нібито тіньовим монополістом постачання фармацевтичної сировини до українських виробників, особливо заводу “Фармак”. ЗМІ пише, що це не перший подібний випадок.

“Петро Багрій є тіньовим монополістом постачання фармацевтичної сировини до українських виробників, особливо заводу “Фармак”, який на початку 2014 року був монопольним комплектатором Налбуфіну в аптечки, поки не втрутились волонтери та не забили тривогу командири частин щодо психічного стану бійців”, — йдеться в повідомленні.

На терміновій нараді в МОЗ України у 2025 році, як пише видання, єдиний представник виробника “Фармак” попередньо підтвердив можливість поставки “піл-паків”, але виключно для ЗСУ. А це, за даними ЗМІ, означає — без реєстрації лікарського засобу, без проходження доказової клінічної бази та уникаючи відповідальності за можливі негативні випадки при застосуванні бійцями на фронті.

ЗМІ зауважує, що наказом №506 під виглядом “стандартизації” та “приведення до вимог НАТО” можуть вимальовуватися нові схеми.



