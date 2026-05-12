“Медична імперія Багрій-Кузьма”: ЗМІ про можливу монополізацію постачання аптечок до Сил оборони

Кречмаровская Наталия
Забезпечення військових необхідними медичними засобами — це питання життя бійців на передовій. Однак з цим нерідко виникали проблеми.
Наказ Міноборони №506 від 24 липня 2024 року, який зобов'язує включати до індивідуальних аптечок бійців так званий “піл-пак” з таблеток у нестандартному фасуванні по 1-2 штуки, як пише видання “Ділова столиця”, може бути фактично прописаним під одного постачальника — заводу “Фармак”,
Видання зазначає, що Департамент охорони здоров'я Міністерства оборони під виглядом “стандартизації” та "приведення до вимог НАТО" вписав до складу аптечки АМЗІ парацетамол 1000 мг (2 таблетки), мелоксикам 15 мг (1 таблетка) та моксифлоксацин 400 мг або левофлоксацин 500 мг (1 таблетка) — у форматі, який не виробляє жоден фармвиробник.
За даними видання, Петро Багрій є нібито тіньовим монополістом постачання фармацевтичної сировини до українських виробників, особливо заводу “Фармак”. ЗМІ пише, що це не перший подібний випадок.
На терміновій нараді в МОЗ України у 2025 році, як пише видання, єдиний представник виробника “Фармак” попередньо підтвердив можливість поставки “піл-паків”, але виключно для ЗСУ. А це, за даними ЗМІ, означає — без реєстрації лікарського засобу, без проходження доказової клінічної бази та уникаючи відповідальності за можливі негативні випадки при застосуванні бійцями на фронті.
ЗМІ зауважує, що наказом №506 під виглядом “стандартизації” та “приведення до вимог НАТО” можуть вимальовуватися нові схеми.