Обеспечение военных необходимыми медицинскими средствами – это вопрос жизни бойцов на передовой. Однако с этим нередко возникали проблемы.

Приказ Минобороны №506 от 24 июля 2024 года, обязывающий включать в индивидуальные аптечки бойцов так называемый "пил-пак" из таблеток в нестандартной фасовке по 1-2 штуки, как пишет издание "Деловая столица", может быть фактически прописан под одного поставщика — завода "Фармак",

Издание отмечает, что Департамент здравоохранения Министерства обороны под видом "стандартизации" и "приведения к требованиям НАТО" вписал в состав аптечки АМЗИ парацетамол 1000 мг (2 таблетки), мелоксикам 15 мг (1 таблетка) и моксифлоксацин 400 мг или левофлоксацин 500 мг (1 таблетка) – в формате, который не производит ни один фармпроизводитель.

"Кто первым заключит соглашение с крупным фармпроизводителем о выпуске такой фасовки, автоматически становится единственным поставщиком "пил-паков" на рынок индивидуальных аптечек бойцов Сил Обороны. Ведь больше никто не будет таблеток в нужном формате. Это монополизация из-за технических требований к спецификациям, прописанию требований под одного поставщика”, — говорится в сообщении.

По данным издания, Петр Багрий является якобы теневым монополистом поставки фармацевтического сырья в украинские производители, особенно завода "Фармак". СМИ пишет, что это не первый подобный случай.

"Петр Багрий является теневым монополистом поставки фармацевтического сырья в украинские производители, особенно завода "Фармак", который в начале 2014 года был монопольным комплектатором Налбуфина в аптечки, пока не вмешались волонтеры и не забили тревогу командиры частей относительно психического состояния бойцов", — говорится в сообщении.

На срочном совещании в Минздраве Украины в 2025 году, как пишет издание, единственный представитель производителя "Фармак" предварительно подтвердил возможность поставки "пил-паков", но исключительно для ВСУ. А это, по данным СМИ, означает — без регистрации лекарственного средства, без прохождения доказательной клинической базы и избегая ответственности за возможные негативные случаи при применении бойцами на фронте.

СМИ отмечает, что приказом №506 под видом "стандартизации" и "приведения к требованиям НАТО" могут вырисовываться новые схемы.



