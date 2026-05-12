Кречмаровская Наталия
Обеспечение военных необходимыми медицинскими средствами – это вопрос жизни бойцов на передовой. Однако с этим нередко возникали проблемы.
Приказ Минобороны №506 от 24 июля 2024 года, обязывающий включать в индивидуальные аптечки бойцов так называемый "пил-пак" из таблеток в нестандартной фасовке по 1-2 штуки, как пишет издание "Деловая столица", может быть фактически прописан под одного поставщика — завода "Фармак",
Издание отмечает, что Департамент здравоохранения Министерства обороны под видом "стандартизации" и "приведения к требованиям НАТО" вписал в состав аптечки АМЗИ парацетамол 1000 мг (2 таблетки), мелоксикам 15 мг (1 таблетка) и моксифлоксацин 400 мг или левофлоксацин 500 мг (1 таблетка) – в формате, который не производит ни один фармпроизводитель.
По данным издания, Петр Багрий является якобы теневым монополистом поставки фармацевтического сырья в украинские производители, особенно завода "Фармак". СМИ пишет, что это не первый подобный случай.
На срочном совещании в Минздраве Украины в 2025 году, как пишет издание, единственный представитель производителя "Фармак" предварительно подтвердил возможность поставки "пил-паков", но исключительно для ВСУ. А это, по данным СМИ, означает — без регистрации лекарственного средства, без прохождения доказательной клинической базы и избегая ответственности за возможные негативные случаи при применении бойцами на фронте.
СМИ отмечает, что приказом №506 под видом "стандартизации" и "приведения к требованиям НАТО" могут вырисовываться новые схемы.