«Майже як в Росії»: нардепка Безугла порівняла ситуацію в штурмових полках на тлі новин про порятунок кота

Народна депутатка Мар’яна Безугла неоднозначно відреагувала на поширене в мережі фото, де кота та собаку евакуювали з передової за допомогою безпілотника. Політикиня закликала суспільство не захоплюватися подібними кадрами, а звернути увагу на критичні проблеми з порятунком військовослужбовців.

Мар'яна Безугла. Фото з відкритих джерел

Безугла зазначила, що хоча вона не виступає проти випробувань нових методів транспортування, реальний стан справ у деяких підрозділах викликає серйозне занепокоєння. За її словами, ситуація зі ставленням до особового складу подекуди стає загрозливою.

"Нічого не маю проти експериментів з евакуації, але у нас досі нерідко поранених людей не забирають, а як відправляють і що твориться в штурмових полках, то вже майже як в росії", — наголосила депутатка.

Також вона висловила жаль через те, що емоційні зображення в соцмережах затьмарюють потребу в системних змінах у Збройних Силах. На думку Безуглої, замість вимог реальних реформ люди частіше фокусуються на вірусному контенті.

"В суспільстві поширюють швидше не свідчення і вимоги до реформи в армії, а ці зображення. Такі справи", — підсумувала вона.

Зазначимо, раніше нардепка Безугла виступила з підтримкою нового закону, який робить виїзд із зон бойових дій обов’язковим для всіх громадян. Вона підкреслила: "Має бути обов'язкова евакуації всіх, не лише дітей з фронту". Окрему увагу було приділено розробці безпечних шляхів відступу. Наразі спільно з Кабінетом Міністрів триває опрацювання маршруту евакуації безпосередньо від лінії фронту до обласних центрів.