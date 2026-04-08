logo

BTC/USD

71509

ETH/USD

2244.43

USD/UAH

43.49

EUR/UAH

50.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы «Почти как в России»: нардепка Безуглая сравнила ситуацию в штурмовых полках на фоне новостей о спасении кота
commentss НОВОСТИ Все новости

«Почти как в России»: нардепка Безуглая сравнила ситуацию в штурмовых полках на фоне новостей о спасении кота

Эвакуация животных vs спасение людей: Марьяна Безуглая заявила о подмене реальных проблем армии «красивыми картинками»

8 апреля 2026, 14:24
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Народный депутат Марьяна Безуглая неоднозначно отреагировала на распространенное в сети фото, где кота и собаку эвакуировали с передовой с помощью беспилотника. Политик призвала общество не увлекаться подобными кадрами, а обратить внимание на критические проблемы со спасением военнослужащих.

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Безуглая отметила, что хотя она не выступает против испытаний новых методов транспортировки, реальное положение дел в некоторых подразделениях вызывает серьезную обеспокоенность. По ее словам, ситуация с отношением к личному составу иногда становится угрожающей.

"Ничего не имею против экспериментов по эвакуации, но у нас до сих пор нередко раненых людей не забирают, а как отправляют и что творится в штурмовых полках, уже почти как в России", — подчеркнула депутат.

Также она выразила сожаление по поводу того, что эмоциональные изображения в соцсетях омрачают потребность в системных изменениях в Вооруженных Силах. По мнению Безуглой, вместо требований реальных реформ люди чаще фокусируются на вирусном контенте.

"В обществе распространяют скорее не показания и требования к реформе в армии, а эти изображения. Такие дела", — подытожила она.

Отметим, ранее нардепка Безуглая выступила с поддержкой нового закона, делающего выезд из зон боевых действий обязательным для всех граждан. Она подчеркнула: "Должна быть обязательна эвакуация всех, не только детей с фронта". Особое внимание было уделено разработке безопасных путей отступления. В настоящее время совместно с Кабинетом Министров продолжается проработка маршрута эвакуации непосредственно от линии фронта в областные центры.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости