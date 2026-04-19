Матір скандалу з яйцями по 17 не просто непокарана: вона нарощує свої прибутки у Міноборони

Одна з найгучніших корупційних історій воєнного часу пов’язана з закупівлею продуктів для армії за завищеними цінами, відома як скандал з "яйцями по 17 гривень", знову привернула увагу журналістів. Як виявилося, попри кримінальні провадження та публічний резонанс, компанії, пов’язані з фігурантами справи, і далі отримують великі державні замовлення.

Журналістка Тетяна Ніколаєнко звернула увагу на ситуацію навколо бізнесвумен Тетяни Глиняної, ім’я якої неодноразово згадувалося у розслідуваннях щодо постачання харчів для Збройних сил України, зокрема тих самих "яєць по 17 гривень".

За словами журналістки, після суспільного обурення через завищені ціни на продукти держава провела низку реформ. Було створено антикорупційну раду, частину закупівель повернули на Prozorro, а також запустили нові агенції, які мали централізувати закупівлі для армії. Як зазначає Ніколаєнко, пропри це, компанії, які раніше пов’язували зі скандальними контрактами, продовжують брати участь у тендерах і вигравати мільярдні суми.

"Але це не значить, що на цьому ринку змінюються ключові гравці. Тетяна Глиняна змінює свою компанію-вивіску і тепер постачає харчі для військових через фірму "Міт пром"", — пише Ніколаєнко.

Крім того, журналістка пише про ще одну кримінальну справу. За її словами, що вона стосувалася компанії Глиняної "Актив компані" та "Гранд консалт", які організували схему з начпродами, підписували фіктивні накладні на товар, не довозили товар військовим і ділили прибутки.

"Думаєте, щось після цього сталось з керівником фірм Глиняної, наприклад? Ні, абсолютно. Компанії, які внаглу наживались на військових, продовжують постачати харчі для ЗСУ. І не просто продовжують", — зауважує Ніколаєнко.

Серед лідерів за обсягом контрактів журналістка назвала три компанії, зокрема одну пов’язану з Тетяною Глиняною:

- АТ "Укрнафта" — понад 3 млрд гривень;

- ТОВ "Гранд Консалт" — 1,77 млрд гривень;

- ТОВ "ЮТ Компані" — 840 млн гривень.

За її словами, саме "Гранд Консалт" стала одним із найактивніших учасників тендерів з 36 лотами.

Нагадаємо, що на початку 2023 року журналіст Юрій Ніколов оприлюднив інформацію про закупівлю Міноборони яєць по 17 гривень за штуку у компанії, що входить до групи Тетяни Глиняної. У 2024 році журналісти повідомляли про майно Глиняної у Хорватії. Крім того, під час обшуків у працівників пов’язаних структур вилучали понад 4,7 млн євро необлікованої готівки. У 2025 році НАБУ оголосило Тетяну Глиняну в розшук у межах справи про можливе заволодіння коштами на харчуванні для ЗСУ.