Мать скандала с яйцами по 17 не просто наказана: она наращивает свои доходы в Минобороны

Одна из самых громких коррупционных историй военного времени связана с закупкой продуктов для армии по завышенным ценам, известная как скандал с "яйцами по 17 гривен", снова привлекла внимание журналистов. Как оказалось, несмотря на уголовные производства и публичный резонанс компании, связанные с фигурантами дела, и дальше получают крупные государственные заказы.

Журналистка Татьяна Николаенко обратила внимание на ситуацию вокруг бизнесвумен Татьяны Глиняной, имя которой неоднократно упоминалось в расследованиях по поставкам продуктов питания для Вооруженных сил Украины, в том числе тех же "яиц по 17 гривен".

По словам журналистки, после общественного возмущения из-за завышенных цен на продукты государство провело ряд реформ. Был создан антикоррупционный совет, часть закупок была возвращена на Prozorro, а также запущены новые агентства, которые должны были централизовать закупки для армии. Как отмечает Николаенко, однако, компании, ранее связывавшие со скандальными контрактами, продолжают участвовать в тендерах и выигрывать миллиардные суммы.

"Но это не значит, что на этом рынке меняются ключевые игроки. Татьяна Глиняна меняет свою компанию-вывеску и теперь поставляет продовольствие для военных через фирму "Мит пром"", — пишет Николаенко.

Кроме того, журналистка пишет об еще одном уголовном деле. По ее словам, оно касалась компании Глиняной "Актив компани" и "Гранд консалт", которые организовали схему с начпродами, подписывали фиктивные накладные на товар, не довозили товар военным и делили прибыли.

"Думаете, что-то после этого произошло с руководителем фирм Глиняной, например? Нет, абсолютно. Компании, которые наголо наживались на военных, продолжают поставлять продукты для ВСУ. И не просто продолжают", — отмечает Николаенко.

Среди лидеров по объему контрактов журналистка назвала три компании, в том числе одну связанную с Татьяной Глиняной:

— АО "Укрнафта" – более 3 млрд гривен;

— ООО "Гранд Консалт" – 1,77 млрд гривен;

— ООО "ЮТ Компани" – 840 млн гривен.

По ее словам, именно "Гранд Консалт" стала одним из самых активных участников тендеров с 36 лотами.

Напомним, что в начале 2023 года журналист Юрий Николов обнародовал информацию о закупке Минобороны яиц по 17 гривен за штуку у компании, входящей в группу Татьяны Глиняной. В 2024 году журналисты сообщали об имуществе Глиняной в Хорватии. Кроме того, во время обысков у работников связанных структур изъяли более 4,7 млн евро неучтенных наличных. В 2025 году НАБУ объявило Татьяну Глиняну в розыск в рамках дела о возможном завладении средствами на питание для ВСУ.