Масштабна атака на Головнокомандувача: як Росія намагається оббрехати Михайла Драпатого

Головнокомандувач Збройних Сил України Михайло Драпатий став об'єктом цілеспрямованої та масштабної ворожої кампанії з дезінформації. Зловмисники активно використовують інструменти штучного інтелекту для розхитування внутрішньої ситуації в країні та дискредитації військового керівництва.

Михайло Драпатий. Фото з відкритих джерел

Після того як правоохоронцям вдалося заблокувати підроблений профіль очільника Сил оборони на платформі X (колишній Twitter), організатори інформаційної атаки змінили вектор діяльності. Тепер вони масово реєструють фейкові сторінки у Threads та заповнюють Facebook маніпулятивними публікаціями.

Про масштаби та вектори цієї загрози офіційно поінформував речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Лиховій.

За даними військового відомства, спеціальні мережі ботів масово розповсюджують вигадані ШІ наративи, які стосуються нібито суперечок між теперішнім та колишнім керівниками армії, проведення перевірок у підрозділах, створення іменних гуманітарних фондів Драпатого, а також масового переведення представників ТЦК на лінію фронту.

"Усе це — неправда, — рішуче спростував маніпуляції представник командування, застерігаючи українців від споживання інформаційного сміття. — Драпатий не оголошував жодного аудиту, не має акаунта в Threads і не планує створювати додаткові сторінки в соцмережах".

У Генеральному штабі вкотре закликали громадян бути пильними, не довіряти новоствореним профілям посадовців і перевіряти будь-які гучні заяви виключно на офіційних і верифікованих ресурсах Сил оборони України.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що керівник Кремля Володимир Путін під час публічного виступу вирішив поділитися залаштунковими подробицями офіційного заходу, що відбувся нещодавно. За словами російського диктатора, під час вручення державних нагород один із присутніх у залі звернувся до нього з неочікуваним приватним проханням щодо перебігу бойових дій.