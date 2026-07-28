Масштабная атака на Главнокомандующего: как Россия пытается оболгать Михаила Драпатого

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Михаил Драпатый стал объектом целенаправленной и масштабной враждебной кампании по дезинформации. Злоумышленники активно используют инструменты искусственного интеллекта для расшатывания внутренней ситуации в стране и дискредитации военного руководства.

Михаил Драпатый. Фото из открытых источников

После того, как правоохранителям удалось заблокировать поддельный профиль главы Сил обороны на платформе X (бывший Twitter), организаторы информационной атаки сменили вектор деятельности. Теперь они массово регистрируют фейковые страницы в Threads и заполняют Facebook манипулятивными публикациями.

О масштабах и векторах этой угрозы официально проинформировал представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Лиховий.

По данным военного ведомства, специальные сети ботов массово распространяют вымышленные ИИ нарративы, касающиеся якобы споров между нынешним и бывшим руководителями армии, проведение проверок в подразделениях, создание именных гуманитарных фондов Драпатого, а также массовый перевод представителей ТЦК на линию фронта.

"Все это – неправда, – решительно опроверг манипуляции представитель командования, предостерегая украинцев от потребления информационного мусора. — Драпатый не объявлял ни одного аудита, не имеет аккаунта в Threads и не планирует создавать дополнительные страницы в соцсетях".

В Генеральном штабе призвали граждан быть бдительными, не доверять вновь созданным профилям должностных лиц и проверять какие-либо громкие заявления исключительно на официальных и верифицированных ресурсах Сил обороны Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что руководитель Кремля Владимир Путин во время публичного выступления решил поделиться закулисными подробностями состоявшегося недавно официального мероприятия. По словам российского диктатора, во время вручения государственных наград одна из присутствующих в зале обратилась к нему с неожиданной частной просьбой о ходе боевых действий.