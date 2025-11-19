Лачен міг системно перепощував новини російських пропагандистів - ГО "Спротив"

Рубрики
Блогер Ігор Лаченков міг системно розповсюджувати новини російських пропагандистських каналів. Про це пишуть "Українські новини" з посиланням на матеріал блогу голови ГО "Спротив" Марію Барабаш під назвою "Як Лачен "годує" українців кремлівською пропагандою".
Лачен перепощував новини російських пропагандистів
Наприклад, вона наводить новину Лачена від 13 січня 2022 року, яка взята одразу з двох пропагандистських джерел.
Текст Лачена: "Без всякой причины Джо Байден строит еще одну стену в Белом доме. Является ли это частью плана Байдена по "лучшему восстановлению" или он хочет защитить себя от чего-то пока не известно".
Вороже першоджерело: "Без всякой причины Джо Байден строит еще одну стену в Белом доме. Является ли это частью плана Байдена по "лучшему восстановлению" или он хочет защитить"
17 січня 2022 року новина скопійована з роспропаганди, з телеграм-каналу: "Военный обозреватель". Скопійований і текст, і відео:
Лачен пише: https://uk.tgstat.com/channel/@lachentyt/190
Росіяни пишуть (першоджерело): https://t.me/new_militarycolumnist/69340
18 січня 2022 року, Лачен переставляє новину з роспропагандистського каналу "Военный обозреватель":
Лачен пише: https://uk.tgstat.com/channel/@lachentyt/221
Росіяни пишуть (першоджерело): https://t.me/new_militarycolumnist/69412
Барабаш наголосила, що часто тексти — слово в слово, навіть з типовими російськими формулюваннями ("на Украине", "Прибалтика"), іноді виправляє пізніше.