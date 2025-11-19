Лачен міг системно перепощував новини російських пропагандистів - ГО "Спротив"

Блогер Ігор Лаченков міг системно розповсюджувати новини російських пропагандистських каналів. Про це пишуть "Українські новини" з посиланням на матеріал блогу голови ГО "Спротив" Марію Барабаш під назвою "Як Лачен "годує" українців кремлівською пропагандою".

Лачен перепощував новини російських пропагандистів

"Сіла аналізувати пости Лачена — і була шокована. Застосунок TGStat фіксує навіть видалені публікації і там все чітко зафіксовано. Виявилося: Ігор Лаченков системно копіює матеріали російських пропагандистів для свого Telegram-каналу "Лачен пише". Починаючи з 10 січня 2022 року, ще до повномасштабної війни, він веде "новинний" канал, який насправді перепощує Соловйова, канали "Военный обозреватель", "Милитарист", російські ЖЖ-блоги — без будь-яких позначок, що це ворожі джерела. Докази з посиланнями — нижче", — зазначила вона.

Наприклад, вона наводить новину Лачена від 13 січня 2022 року, яка взята одразу з двох пропагандистських джерел.

"Згодом пост було видалено. Та TGStat все фіксує й зберігає", — зазначила вона.

Текст Лачена: "Без всякой причины Джо Байден строит еще одну стену в Белом доме. Является ли это частью плана Байдена по "лучшему восстановлению" или он хочет защитить себя от чего-то пока не известно".

Вороже першоджерело: "Без всякой причины Джо Байден строит еще одну стену в Белом доме. Является ли это частью плана Байдена по "лучшему восстановлению" или он хочет защитить"

17 січня 2022 року новина скопійована з роспропаганди, з телеграм-каналу: "Военный обозреватель". Скопійований і текст, і відео:

Лачен пише: https://uk.tgstat.com/channel/@lachentyt/190

Росіяни пишуть (першоджерело): https://t.me/new_militarycolumnist/69340

18 січня 2022 року, Лачен переставляє новину з роспропагандистського каналу "Военный обозреватель":

Лачен пише: https://uk.tgstat.com/channel/@lachentyt/221

Росіяни пишуть (першоджерело): https://t.me/new_militarycolumnist/69412

Барабаш наголосила, що часто тексти — слово в слово, навіть з типовими російськими формулюваннями ("на Украине", "Прибалтика"), іноді виправляє пізніше.

"Варто нагадати, що його матір — колишня суддя, проти якої після заяви ГО "СПРОТИВ" відкрито кримінальне провадження. Ведеться слідство — мати своїм рішенням сприяла переказу 6 млн грн з українського підприємства "Південмаш" на російське підприємство, яке постачає зброю для ударів по Україні. Це кваліфікують як службову недбалість, а по суті — це державна зрада", — зазначила Барабаш.



