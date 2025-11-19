Лачен мог системно постить новости российских пропагандистов - ОО "Спротив"

Рубрики
Блогер Игорь Лаченков мог системно распространять новости российских пропагандистских каналов. Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на материал блога главы ОО "Спротив" Марию Барабаш под названием "Как Лачен "кормит" украинцев кремлевской пропагандой".
Лачен постил новости российских пропагандистов
К примеру, она приводит новость Лачена от 13 января 2022 года, которая взята сразу из двух путинских пропагандистов.
Текст Лачена: "Без всякой причины Джо Байден строит еще одну стену в Белом доме. Является ли это частью плана Байдена по "лучшему восстановлению" или он хочет защитить себя от чего-то пока не известно".
Вражеский первоисточник: "Без всякой причины Джо Байден строит еще одну стену в Белом доме. Является ли это частью плана Байдена по "лучшему восстановлению" или он хочет защитить"
17 января 2022 года новость скопирована из роспропаганды, с телеграмм-канала: "Военный обозреватель". Скопирован и текст, и видео:
Лачен пишет: https://uk.tgstat.com/channel/@lachentyt/190
Россияне пишут (первоисточник): https://t.me/new_militarycolumnist/69340
18 января 2022 года Лачен переставляет новость с роспропагандистского канала "Военный обозреватель":
Лачен пишет: https://uk.tgstat.com/channel/@lachentyt/221
Россияне пишут (первоисточник): https://t.me/new_militarycolumnist/69412
Барабаш подчеркнула, что часто тексты — слово в слово, даже с типичными русскими формулировками ("на Украине", "Прибалтика") иногда исправляет позже.