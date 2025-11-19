Лачен мог системно постить новости российских пропагандистов - ОО "Спротив"

Блогер Игорь Лаченков мог системно распространять новости российских пропагандистских каналов. Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на материал блога главы ОО "Спротив" Марию Барабаш под названием "Как Лачен "кормит" украинцев кремлевской пропагандой".

Лачен постил новости российских пропагандистов

"Села анализировать посты Лачена — и была шокирована. Применение TGStat фиксирует даже удаленные публикации и там все четко зафиксировано. Оказалось: Игорь Лаченков системно копирует материалы российских пропагандистов для своего Telegram-канала "Лачен пишет". Начиная с 10 января 2022 года, еще до полномасштабной войны, он ведет "новостной" канал, который на самом деле берет посты Соловьева, каналы "Военный обозреватель", "Милитарист", российские ЖЖ-блоги — без каких-либо отметок, что это враждебные источники. Доказательства со ссылками ниже", — отметила она.

К примеру, она приводит новость Лачена от 13 января 2022 года, которая взята сразу из двух путинских пропагандистов.

"Впоследствии пост был удалён. Но TGStat все фиксирует и сохраняет", — отметила она.

Текст Лачена: "Без всякой причины Джо Байден строит еще одну стену в Белом доме. Является ли это частью плана Байдена по "лучшему восстановлению" или он хочет защитить себя от чего-то пока не известно".

Вражеский первоисточник: "Без всякой причины Джо Байден строит еще одну стену в Белом доме. Является ли это частью плана Байдена по "лучшему восстановлению" или он хочет защитить"

17 января 2022 года новость скопирована из роспропаганды, с телеграмм-канала: "Военный обозреватель". Скопирован и текст, и видео:

Лачен пишет: https://uk.tgstat.com/channel/@lachentyt/190

Россияне пишут (первоисточник): https://t.me/new_militarycolumnist/69340

18 января 2022 года Лачен переставляет новость с роспропагандистского канала "Военный обозреватель":

Лачен пишет: https://uk.tgstat.com/channel/@lachentyt/221

Россияне пишут (первоисточник): https://t.me/new_militarycolumnist/69412

Барабаш подчеркнула, что часто тексты — слово в слово, даже с типичными русскими формулировками ("на Украине", "Прибалтика") иногда исправляет позже.

"Стоит напомнить, что его мать — бывшая судья, против которой после заявления ОО "Спротив" открыто уголовное производство. Ведется следствие — мать своим решением способствовала переводу 6 млн грн с украинского предприятия "Южмаш" на российское предприятие, которое поставляет оружие для ударов по Украине. Это квалифицируют как служебную халатность, а по сути это государственная измена", — отметила Барабаш.



