105 мільйонів за зниклий фільм: Netflix у скандалі з Ніколасом Кейджем

Уявіть собі: ви чекаєте гучну прем’єру з Ніколасом Кейджем, трилер про Другу світову війну, а він просто… зникає. Саме так сталося з новим проєктом Netflix. Фільм зник із серверів компанії, і тепер стрімінговий гігант отримав позов на $105 мільйонів.

Ніколас Кейдж. Фото з відкритих джерел

Продюсери й інвестори у шоці: гроші вкладені, актори відзняли сцени, а результату немає. Netflix пояснює все витоком інформації та проблемами з безпекою. Але для багатьох це звучить як відмовка.

Фільм отримав назву "Фортитьюд". Його сюжет побудований на реальній операції союзників часів Другої світової війни. Це була грандіозна кампанія обману, яка мала переконати нацистську Німеччину, що висадка в Нормандії відбудеться зовсім не там, де насправді. Для цього створили фальшиву армію, використовували подвійних агентів і навіть вигадали радіопереговори. Це була одна з найсміливіших і найяскравіших військових хитрощів, і саме вона стала основою для сюжету фільму.

Найбільше постраждав Ніколас Кейдж. Для нього ця роль мала стати гучним поверненням. Замість червоної доріжки — заголовки про скандал і втрату фільму.

Фанати обурені: як таке взагалі можливо у 2026 році? Компанія з мільярдними бюджетами не змогла захистити власний контент. Це не просто провал — це удар по довірі до всієї індустрії стрімінгу.

Юристи вже готуються до довгого процесу. І головне питання звучить просто: чи винен Netflix у халатності, чи це справді була випадковість?

Ця історія нагадує: у світі, де кіно існує лише у цифровій формі, один витік може коштувати сотні мільйонів і знищити роки роботи.

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